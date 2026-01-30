Ski: Lindsey Vonn chute lourdement à Crans-Montana, mais son rêve olympique "pas terminé"

La star américaine Lindsey Vonn grimaçante après sa chute lors de la descente de Crans-Montana, en Coupe du monde de ski alpin, le 30 janvier 2026 ( AFP / Fabrice COFFRINI )

Stupeur à une semaine du début des JO de Milan Cortina. La star américaine Lindsey Vonn s'est blessée au genou gauche en chutant lourdement vendredi lors de la descente de Crans-Montana, mais la skieuse de 41 ans a assuré que son "rêve olympique" n'était "pas terminé".

"J'ai chuté aujourd'hui en descente en Suisse et je me suis blessée au genou gauche", a écrit sur instagram Lindsey Vonn, quelques heures après sa chute. "C'est une situation très difficile à une semaine des Jeux mais s'il y a bien une chose que je sais faire, c'est revenir. Mon rêve olympique n'est pas terminé."

Un message qui laisse de l'espoir après les images terribles de la matinée. La "Speed Queen" a été déséquilibrée au début du tracé piégeux de la descente de Crans-Montana, avant de chuter et de terminer sa glissade dans les filets de sécurité. Elle est restée longtemps immobile avant de se relever.

L'Américaine a finalement pu redescendre sur ses skis, en grimaçant toutefois et en s'arrêtant régulièrement pour se tenir le genou gauche. Visage fermé dans l'aire d'arrivée, on l'a vue faire plusieurs fois "non" de la tête, visiblement très frustrée. Se tenant debout, elle a finalement été hélitreuillée.

Si elle affirme toujours croire en son "rêve olympique", Lindsey Vonn ne donne pas de détails concernant sa blessure et souligne qu'elle "discute avec les médecins" et qu'elle allait "continuer à faire d'autres examens".

"Je donnerai plus d'informations quand j'en aurai", a-t-elle ajouté, en concluant: "tant que ce n'est pas fini, ça n'est pas fini".

Cette chute arrive au pire moment pour la quadragénaire, sortie l'année dernière de sa retraite et qui rêve d'or olympique à Cortina, où elle doit faire figure d'immense tête d'affiche 16 ans après son titre en descente à Vancouver. La descente femmes des JO est prévue dans neuf jours, le 8 février, à Cortina.

Lindsey Vonn se tient le genou gauche après sa chute lors de la descente de Crans-Montana (Suisse), le 30 janvier 2026 ( AFP / Fabrice COFFRINI )

Motivée par la perspective des Jeux dans sa station européenne de coeur, et libérée par la pose d'une prothèse en titane au genou droit qui lui a permis de reprendre le ski sans douleurs, Vonn a retrouvé cet hiver son meilleur niveau, avec sept podiums en huit courses de Coupe du monde, dont deux victoires en descente à St-Moritz (Suisse) et à Zauchensee (Autriche).

"J'espère qu'elle va bien. On n'est pas totalement certain, elle est en train d'être examinée. Elle ressentait un peu de douleurs dans le pied gauche et dans le genou gauche, mais je reste positif", avait affirmé à la télévision autrichienne son entraîneur, l'ancien skieur norvégien Aksel Lund Svindal, juste après la chute.

- Course arrêtée -

Les organisateurs ont décidé de tout bonnement arrêter la course après la chute de Vonn, alors que deux autres athlètes avaient aussi terminé dans les filets avant l'Américaine, soit trois chutes sur six skieuses ayant pu s'élancer.

"La sécurité reste notre priorité et le jury a décidé d'annuler la course", a fait savoir la Fédération internationale de ski (FIS).

Avant Vonn, l'Autrichienne Nina Ortlieb avait chuté au même endroit mais sans gravité. La Norvégienne Marte Monsen a elle fait une chute d'une grande violence juste avant la ligne d'arrivée, terminant dans les filets jusqu'à en perdre son casque. Elle a elle aussi été hélitreuillée.

La Norvégienne Marte Monsen avant sa lourde chute dans la descente de Crans-Montana (Suisse), en Coupe du monde de ski alpin, le 30 janvier 2026 ( AFP / Fabrice COFFRINI )

Les skieuses s'élançaient dans des conditions compliquées et en manque de repères, avec d'importantes chutes de neige qui ont modifié l'état de la piste ces dernières 48 heures.

Les athlètes n'ont pu faire qu'un entraînement mercredi, alors que la neige n'était pas encore tombée en masse. L'entraînement de jeudi a été annulé pour permettre aux bénévoles de préparer la piste au mieux.

Vendredi, il neigeait toujours, avec une visibilité moyenne, compliquant encore la tâche pour les athlètes sur une piste particulièrement étroite et tournante.

Un mois après l'incendie dans un bar qui a fait 40 morts et 116 blessés la nuit du Nouvel An, Crans-Montana a tenu à organiser malgré tout son étape de Coupe du monde, qui doit servir de test en vue des championnats du monde 2027 prévus dans la station valaisanne. La plupart des festivités ont été annulées, avec des moments de recueillement prévus.

Un super-G féminin est prévu samedi, avant une descente masculine dimanche.