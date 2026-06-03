La Russie est "de plus en plus désespérée" face à l'Ukraine, estime le chef de l'Otan

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky (à droite) et le chef de l'Otan, Mark Rutte (à gauche), arrivent à une conférence de presse à Kiev le 3 juin 2026 ( AFP / Tetiana DZHAFAROVA )

Le secrétaire général de l'Otan, Mark Rutte, a estimé mercredi lors d'une visite à Kiev que la Russie était "de plus en plus désespérée" face à l'Ukraine, qui "continue de tenir bon" plus de quatre ans après le début de l'invasion russe.

"Alors que l'Ukraine continue de tenir bon, d'innover et de remporter des victoires sur le champ de bataille, la Russie est de plus en plus désespérée", a déclaré M. Rutte lors d'une conférence de presse aux côtés du président ukrainien Volodymyr Zelensky.

Selon M. Rutte, la Russie subit des "pertes considérables" et son économie est "soumise à de graves tensions" malgré l'assouplissement des sanctions occidentales sur ses exportations d'hydrocarbures.

Il a cependant remarqué que la guerre débutée il y a plus de quatre ans "ne montre aucun signe d'arrêt". Peu après la conférence de presse, une alerte antiaérienne a résonné dans la capitale ukrainienne, ont constaté des journalistes de l'AFP.

M. Rutte a dit avoir "discuté de la manière dont l'Ukraine parvient à changer la donne sur le champ de bataille".

"Je pense que l'Ukraine remporte de plus en plus de succès, tant sur la ligne de front que pour ce qui est de s'assurer de pouvoir neutraliser certaines des capacités clés des Russes nécessaires à la poursuite de la guerre", a-t-il assuré.

Ce déplacement du chef de l'Otan intervient dans un contexte d'intensification des frappes russes et ukrainiennes, alors que les négociations sous médiation américaine pour mettre fin au conflit sont au point mort.

Des drones ukrainiens ont touché des sites énergétiques et militaires à Saint-Pétersbourg mercredi matin, jour d'ouverture du traditionnel Forum économique.

La veille, une frappe massive de drones et missiles russes a fait 23 morts à Kiev et dans la ville industrielle de Dnipro, dans le centre-est de l'Ukraine.

Le président Zelensky veut obtenir des pays membres de l'Otan des livraisons plus importantes de munitions pour ses systèmes de défense antiaérienne, particulièrement de missiles Patriots américains, indispensables selon Kiev pour faire face aux frappes de missiles balistiques russes.