Wall Street ouvre en baisse, méfiance après des incidents dans le Golfe

La Bourse de New York a ouvert en baisse mercredi, les nouveaux incidents survenus dans le Golfe entre les États-Unis et l'Iran suscitant la méfiance quant à l'évolution des négociations de paix entre les deux pays.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones .DJI perd 291,14 points, soit 0,57% à 51.016,65 points et le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, recule de 0,14% à 7.599,33 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC cède 0,01% à 27.091,26 points.

Les prix du pétrole remontent après une nouvelle série d'incidents entre Washington et l'Iran au cours des dernières heures, notamment une attaque iranienne qui a endommagé l'aéroport du Koweït et des frappes américaines dans le détroit d'Ormuz.

La diplomatie tardant à porter ses fruits trois mois après le début de la guerre, la prudence domine, ce qui n'a toutefois pas empêché la Bourse de New York d'enchaîner récemment des records sur fond d'optimisme quant au potentiel de l'IA, notamment grâce aux perspectives encourageantes des fabricants de semi-conducteurs.

Marvell Technology MRVL.O bondit de 5,6% dans les premiers échanges, prolongeant ainsi ses gains après les déclarations du directeur général de Nvidia, Jensen Huang, qui a qualifié le fabricant américain de puces de "prochaine entreprise à 1.000 milliards de dollars".

Le secteur du crédit privé est par ailleurs à nouveau dans le viseur des opérateurs, KKR KKR.N et Blackstone BX.N reculant plus de 4% chacun dans le sillage de la chute en Bourse du fonds suisse Partners Group PGHN.S qui a décidé de plafonner les retraits d'un fonds de capital-investissement.

Sur le front des données économiques, les investisseurs prendront connaissance de l'indice ISM des services aux États-Unis à 14h00 GMT.

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(Rédigé par Diana Mandiá)