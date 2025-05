Wall Street ouvre en baisse dans l'attente de son prochain catalyseur

Un opérateur à la Bourse de New York, le 19 mai 2025. ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )

La Bourse de New York a ouvert en baisse mardi, reprenant son souffle en l'absence de nouveau catalyseur, les investisseurs digérant par ailleurs les derniers résultats de la chaîne de magasins de bricolage Home Depot.

Vers 14H00 GMT, le Dow Jones lâchait 0,18%, l'indice Nasdaq reculait de 0,51% et l'indice élargi S&P 500 perdait 0,33%.

"L'ouverture est calme aujourd'hui, les investisseurs attendent avec impatience le prochain grand catalyseur", résume auprès de l'AFP Adam Sarhan, de 50 Park Investments.

"L'ambiance est (...) modérée ce matin après une nuit plutôt calme sur le plan des données économiques et de l'actualité", abondent dans une note les analystes de Briefing.com.

Selon M. Sarhan, le marché "a connu une très forte hausse au cours des dernières semaines, il est donc normal et sain qu'il se consolide."

Mardi, les investisseurs surveillent de près les développements concernant la proposition de loi budgétaire examinée au Congrès américain. Ce mégaprojet, cher à Donald Trump, doit notamment concrétiser la prolongation des crédits d'impôt accordés durant son premier mandat avant leur expiration.

Selon une commission indépendante du Congrès, une telle extension accompagnée d'autres mesures fiscales entraînerait une hausse de plus de 4.800 milliards de dollars du déficit de l'État fédéral au cours de la prochaine décennie.

Sur le marché obligataire, le taux d'intérêt des emprunts d'Etat américains à dix ans se tendait, à 4,51%, contre 4,45% lundi en clôture.

Côté entreprises, les acteurs du marché attendent de voir "ce qu'il va se produire au niveau des résultats trimestriels", note Adam Sarhan.

Plus précisément, les investisseurs vont scruter les risques liés à la salve de droits de douane imposée par le président américain Donald Trump sur les partenaires commerciaux des Etats-Unis.

Au tableau des valeurs, la chaîne américaine de magasins de bricolage Home Depot était recherchée (+1,76% à 386,07 dollars) malgré un bénéfice en baisse et inférieur aux attentes au premier trimestre, les investisseurs se concentrant plutôt sur la confirmation de ses prévisions annuelles, sur la base d'une demande toujours soutenue.

Le bénéfice net ressort à 3,43 milliards de dollars (-4,6% sur un an) en brut, et à 3,56 dollars rapporté par action et hors éléments exceptionnels, donnée de référence du marché, alors que les analystes tablaient sur 3,59 dollars.

"Home Depot est un bon indicateur de la consommation américaine, mais aussi du marché de l'immobilier", souligne M. Sarhan.

Le constructeur automobile Tesla gagnait du terrain (+0,64% à 344,14 dollars). Le patron du groupe, Elon Musk, a affirmé que la situation commerciale du groupe a "déjà été rétablie" après une séquence de ralentissement des ventes.

"Les ventes sont bonnes en ce moment", a déclaré le dirigeant en marge du Forum économique du Qatar, et "le marché (financier) le reconnaît car nous sommes repassés au-dessus des mille milliards de capitalisation. Donc la situation est déjà rétablie."

Le secteur des semiconducteurs évoluait dans le rouge, à l'image de Nvidia (-1,39%), Broadcom (-0,59%), Micron (-1,01%) ou AMD (1,62%).

Une partie des géants de la "tech" américaine était également boudée, à l'instar d' Apple (-0,85%), Microsoft (-0,90%) ou Meta (-0,66%).

Selon M. Sarhan, les investisseurs ont d'ores et déjà le regard tourné vers les résultats trimestriels du secteur de l'intelligence artificielle (IA) qui seront publiés pour la plupart à la fin du mois de mai.

Nasdaq