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Wall Street ouvre en baisse, craint une escalade du conflit au Moyen-Orient
information fournie par AFP 19/03/2026 à 14:43

Des opérateurs à la Bourse de New York, le 12 mars 2026 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )

Des opérateurs à la Bourse de New York, le 12 mars 2026 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )

La Bourse de New York a ouvert dans le rouge jeudi, crispée par de nouvelles frappes contre des infrastructures énergétiques clés au Moyen-Orient, qui poussent les prix du pétrole et attisent les craintes d'inflation.

Dans les premiers échanges, le Dow Jones cédait 0,76%, l'indice Nasdaq perdait 1,10% et l'indice élargi S&P 500 reculait de 0,83%.

Nasdaq

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