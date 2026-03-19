Wall Street ouvre en baisse, craint une escalade du conflit au Moyen-Orient

Des opérateurs à la Bourse de New York, le 12 mars 2026 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )
La Bourse de New York a ouvert dans le rouge jeudi, crispée par de nouvelles frappes contre des infrastructures énergétiques clés au Moyen-Orient, qui poussent les prix du pétrole et attisent les craintes d'inflation.
Dans les premiers échanges, le Dow Jones cédait 0,76%, l'indice Nasdaq perdait 1,10% et l'indice élargi S&P 500 reculait de 0,83%.
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