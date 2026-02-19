Wall Street ouvre en baisse avec la "tech", Walmart volatil

La Bourse de New York a ouvert en baisse jeudi, affectée par les valeurs technologiques sur fond d'interrogations sur l'impact de l'intelligence artificielle (IA), tandis que les prévisions prudentes de Walmart provoquent une volatilité sur le titre du géant américain de la distribution.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones .DJI perd 125,06 points, soit 0,25%, à 49.537,60 points.

Le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, recule de 24,06 points, soit 0,35%, à 6.857.25 points après trois séances de gains d'affilée.

Le Nasdaq Composite .IXIC cède 111,65 points, soit 0,49%, à 22.641,99 points.

Walmart WMT.O , qui a intégré le mois dernier l'indice Nasdaq, a annoncé jeudi des prévisions de ventes et de bénéfices pour cette année sous les attentes, ce qui a fait reculer le titre d'environ 2% dans les échanges hors cotation. L'action s'est ensuite stabilisée avant de prendre 2,5% à l'ouverture, signe des hésitations du marché face aux mégacapitalisations.

Selon les analystes, le nouveau plan de rachat d'actions de 30 milliards de dollars de Walmart soutient toutefois le titre, qui a gagné l'an dernier 22% et a dépassé la barre des 1.000 milliards de dollars, une première pour un distributeur.

Le compartiment de la distribution .SPXRT recule au même moment de 0,68% avec notamment Target TGT.N qui reste dans le rouge.

Les résultats et prévisions de Walmart sont communiqués à la veille de la publication du PIB américain pour le quatrième trimestre et l'indicateur des revenus et dépenses consommation, qui inclut l'indice PCE des prix, mesure de l'inflation privilégiée par la Réserve fédérale américaine (Fed).

Signe de la prudence du marché, l'indice de la volatilité à Wall Street grimpe jeudi de plus de 6% au-dessus des 20 points, tandis que les métaux précieux comme l'or et l'argent sont bien orientés.

Les poids lourds de la "tech" comme Apple AAPL.O (-0,26%), Nvidia NVDA.O (-0,90%), Meta Platforms META.O (-0,10%) ou encore Amazon AMZN.O (-0,60%) sont quant à eux retombés dans le rouge sur fond d'inquiétudes liées à l'intelligence artificielle.

Le secteur subit des turbulences en raison des craintes suscitées par les valorisations jugées excessives et de l'absence de preuves que les investissements importants dans l'IA entraîneront une croissance du chiffre d'affaires et des bénéfices des entreprises.

Dans le reste de l'actualité des entreprises, eBay EBAY.O monte de 3,72%, le groupe ayant prévu un chiffre d'affaires pour le premier trimestre supérieur aux attentes des analystes et annoncé l'acquisition de la place de marché de la mode Depop auprès d'Etsy ETSY.N (+10,18%).

Exxon Mobil XOM.N et Chevron CVX.N sont recherchés alors que les cours du pétrole grimpent sur fond de craintes croissantes d'un conflit militaire entre les Etats-Unis et l'Iran.

Occidental Petroleum OXY.N bondit de 9,95% à la faveur d'un bénéfice trimestriel meilleur que prévu.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Sophie Louet)