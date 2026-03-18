Wall Street ouvre en baisse après un indicateur d'inflation plus élevé que prévu

La Bourse de New York a ouvert en ‌baisse mercredi après la publication des prix à la production (PPI) aux Etats-Unis, ressortis pour le mois de février au-dessus des ​attentes, ce qui renforce la perspective d'un statu quo sur l'évolution des taux directeurs de la Réserve fédérale américaine (Fed), qui doit rendre sa décision dans la soirée.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones perd 168,64 points, soit 0,36%, à 46.824,62 ​points.

Le Standard & Poor's 500, plus large, recule de 19,89 points, soit 0,30 %, à 6.696,20 points.

Le Nasdaq Composite cède 60,95 points, soit 0,27%, à 22.418,58 points.

Une heure avant l'ouverture ​de Wall Street, le département américain du Travail a indiqué ⁠le PPI avait augmenté plus que prévu en février, de 0,7% sur un mois après 0,5% en ‌janvier, et pourraient s'accélérer davantage, la guerre au Moyen-Orient faisant grimper les prix du pétrole. En rythme annuel, le PPI augmenté de 3,4%, un rythme également au-dessus des attentes, après 2,9% en ​janvier.

Selon les données compilées par LSEG, les ‌opérateurs prévoient désormais que la Fed n'abaissera ses coûts d'emprunt d'au moins 25 points ⁠de base qu'en avril 2027, alors qu'ils prévoyaient une baisse en décembre 2026 avant la publication de ce rapport.

"Il s'agira du troisième PPI consécutif supérieur aux attentes, ce qui renforce l'idée que la Fed ne réduira pas ses taux de ⁠sitôt", a déclaré Art ‌Hogan, chef stratège marchés chez B. Riley Wealth.

Les projecteurs seront désormais braqués sur la Fed, qui ⁠devrait laisser ses taux directeurs à leur niveau actuel à l'issue de deux jours de réunion de politique monétaire.

Plus ‌que la trajectoire des taux futures, l'attention se portera davantage sur les propos du président de l'institution, ⁠Jerome Powell, concernant l'impact sur l'économie et l'inflation de la flambée des coûts de ⁠l'énergie depuis le déclenchement le ‌28 février de la guerre en Iran.

"La Fed ne connaissant pas la durée de la guerre et donc l'impact sur ​l'inflation et l'activité économique, je ne serais pas surpris qu'elle ‌décide de ne pas publier le résumé de ses projections économiques", prévient Art Hogan.

Aux valeurs, les secteurs du transport et du pétrole continuent d'animer ​les échanges dans un contexte de poursuite de la guerre en Iran. Delta, American et Carnival sont en repli, tandis que Occidental et ExxonMobil sont recherchés.

Micron est dans le vert en amont de la publication de ses résultats ⁠trimestriels attendus après la clôture de la Bourse.

Lululemon prend 2,64% après la publication de ses prévisions pour cette année. Le fabricant de vêtements de yoga a par ailleurs annoncé avoir nommé un ancien dirigeant de Levi Strauss à son conseil d'administration dans le cadre d'une bataille pour son contrôle.

Macy's bondit de 5% après avoir dit s'attendre à une atténuation de l'impact des droits de douane sur les importations au second semestre.

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(Rédigé par ​Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)