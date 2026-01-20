Wall Street ouvre en baisse après les menaces commerciales liées au Groenland

La Bourse de New York a ouvert en baisse mardi sur fond de ventes massives après un week-end de trois jours, en raison des nouvelles menaces de droits de douane du président Donald Trump contre l'Europe concernant le contrôle du Groenland.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones .DJI cède 1,47%, ou 723,92 points, à 48.635,41 points.

Le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, perd 100,52 points, soit 1,45% à 6.839,49 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC recule de son côté de 422,74 points, soit 1,80% à 23.092,649 points.

Signe d'une aversion mondiale au risque, les cours de l'or ont atteint des sommets historiques, les marchés boursiers mondiaux ont chuté et les bons du Trésor américain ont subi de fortes ventes. Les marchés américains étaient fermés lundi pour le jour férié en l'honneur de Martin Luther King Jr.

Donald Trump a annoncé samedi que des droits de douane supplémentaires de 10% entreraient en vigueur le 1er février sur les importations en provenance du Danemark, de la Norvège, de la Suède, de la France, de l'Allemagne, des Pays-Bas, de la Finlande et du Royaume-Uni – tous déjà soumis à des droits de douane imposés par les États-Unis.

Réunis au Forum économique mondial à Davos, en Suisse, les dirigeants européens tentent d'organiser la riposte.

Le président français Emmanuel Macron a lancé mardi un appel à rejeter "la loi du plus fort", reprochant en particulier aux Etats-Unis de demander des concessions excessives à l'Europe.

"Nous ne sommes pas encore en situation de panique, mais il convient de surveiller les entreprises de défense et les sociétés minières aurifères. Les droits de douane pourraient entraîner une légère hausse des prix courants, maintenant ainsi l'inflation au centre des préoccupations", a déclaré Kate Leaman, analyste de marché en chef chez AvaTrade.

"Les guerres commerciales engendrent des hauts et des bas, mais l'Histoire favorise les gens préparés."

Critical Metals CRML.O , qui possède une présence stratégique au Groenland, avance de 1,56%.

L'indice de volatilité CBOE .VIX , également connu sous le nom de "baromètre de la peur de Wall Street", a atteint un sommet en deux mois à 20,61 points.

Le dollar, qui s'apprête à enregistrer mardi sa plus forte baisse quotidienne depuis plus d'un mois, perd jusqu'à 0,85%alors que les investisseurs s'inquiètent de leur exposition aux marchés américains.

Les investisseurs se débarrassent de leurs actifs en dollars en raison "des craintes d'une incertitude prolongée, de tensions entre alliés, d'une perte de confiance dans le leadership américain, de représailles potentielles et d'une accélération des tendances à la dédollarisation", a déclaré Tony Sycamore, analyste de marché chez IG à Sydney.

"Même s'il y a un espoir que l'administration américaine revienne bientôt sur ces menaces, comme elle l'a fait pour les précédentes annonces douanières, il est clair que la sécurisation du Groenland reste un objectif central de la sécurité nationale pour l'administration actuelle", a-t-il ajouté.

Les investisseurs se préparent également à une semaine chargée en publications de données, notamment les chiffres du PIB américain du troisième trimestre, les indices PMI de janvier, les discours de dirigeants à Davos et une éventuelle décision de la Cour suprême concernant les droits de douane de Donald Trump.

Le président américain pourrait aussi prendre une décision concernant le prochain président de la Réserve fédérale américaine dès la semaine prochaine, a déclaré le secrétaire au Trésor américain Scott Bessent lors d'une interview sur CNBC.

La saison des résultats financiers commence à décoller avec Netflix NFLX.O attendu après la clôture de Wall Street et Intel INTC.O jeudi.

Netflix (+1,03%) a soumis une offre modifiée entièrement en numéraire pour les studios et les activités de streaming de WARNER BROS DISCOVERY WBD.O , obtenant le soutien unanime du conseil d'administration du propriétaire de HBO sans augmenter le prix d'achat de 82,7 milliards de dollars, montre un avis réglementaire.

Sur les 33 sociétés du S&P 500 qui ont déjà publié leurs résultats vendredi, 84,8% ont dépassé les attentes des analystes, selon les données compilées par LSEG.

Parmi les autres valeurs, 3M MMM.N cède 3,24% alors que ses prévisions annuelles ont déçu malgré un bénéfice ajusté au titre du quatrième trimestre supérieur aux attentes de Wall Street.

RAPT Therapeutics RAPT.O bondit de 63,97% après que le britannique GSK GSK.L a accepté d'acheter la société américaine pour 2,2 milliards de dollars, ajoutant les droits mondiaux du médicament expérimental contre l'allergie alimentaire ozureprubart à son portefeuille respiratoire et immunologique.

Les actions cotées aux États-Unis de sociétés minières telles que Hecla Mining HL.N et Endeavour Silver EXK.N avancent respectivement de 3,20% et 1,96%, alors que les prix de l'or ont dépassé pour la première fois les 4.700 dollars l'once et que l'argent oscillait en dessous de ses records.

Le secteur de la "tech" est sous pression après la menace de Donald Trump. L'Union européenne envisage en effet d'appliquer des droits de douane sur des produits américains d'une valeur de 93 milliards d'euros, voire d'activer son instrument anti-coercition, ce qui toucherait particulièrement les géants technologiques américains.

* Pour les valeurs à suivre, cliquez sur nL8N3YK0HE

(Redigé par Sruthi Shankar et Pranav Kashyap à Bangalore ; Version française Kate Entringer)