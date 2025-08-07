 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Wall Street ouvre dans le vert, la "tech" portée par l'espoir d'exemptions tarifaires
information fournie par Reuters 07/08/2025 à 15:52

La Bourse de New York a ouvert en hausse jeudi, portée par les espoirs que les grandes entreprises technologiques puissent bénéficier d'exemptions sur les droits de douane américains prévus concernant les importations de semi-conducteurs.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones .DJI gagne 269,16 points, soit 0,61%, à 44.462,28 points et le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, progresse de 0,52% à 6.377,95 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC prend 0,78%, soit 165,70 points, à 21.335,12 points.

Donald Trump a indiqué mercredi que les Etats-Unis allaient imposer des droits de douane d'environ 100% sur les semi-conducteurs importés mais le président américain a précisé que ces taxes ne s'appliqueraient pas aux entreprises s'étant engagées à produire aux Etats-Unis ou prévoyant de le faire.

Cette décision a été réalisée en parallèle d'une annonce faite par Apple APPL.O d'investir 100 milliards de dollars sur le sol américain.

Pour les entreprises comme Apple, "il n'y aura pas de changement", a déclaré le président américain depuis le Bureau ovale.

Après avoir déjà grimpé de plus de 5% la veille, Apple gagne encore 2,5% à l'ouverture.

En revanche, Intel INTC.O perd 1,7% alors que Donald Trump a demandé jeudi la démission immédiate du nouveau directeur général, Lip-Bu Tan, lui reprochant ses liens présumés avec des entreprises chinoises.

Parmi les autres valeurs, Eli Lilly LLY.N recule de 11,30% après avoir déclaré jeudi que son comprimé expérimental GLP-1 avait aidé les patients à perdre 12,4% de leur poids corporel après 72 semaines dans le cadre d'une étude de phase avancée, soit moins que les résultats des essais précédents pour le traitement injectable contre l'obésité Wegovy de Novo Nordisk.

Warner Bros Discovery WBD.O abandonne 4,81% après ses résultats trimestriels.

* Pour les valeurs à suivre, cliquez sur L8N3TZ0SQ

(Rédigé par Mara Vîlcu, édité par Blandine Hénault)

Valeurs associées

APPLE
218,0800 USD NASDAQ +2,26%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
44 156,01 Pts Index Ex -0,08%
ELI LILLY & CO
636,150 USD NYSE -14,80%
INTEL
19,9350 USD NASDAQ -2,33%
NASDAQ Composite
21 351,52 Pts Index Ex +0,86%
S&P 500 INDEX
6 365,40 Pts CBOE +0,32%
USA BENCHMARK 10A
4,207 Rates +0,60%
WARNER BROS RG-A
11,9400 USD NASDAQ -6,65%
