Déboires des chemins de fer allemands : le patron de la Deutsche Bahn va être limogé

Cette décision émanant de Berlin va mener au départ anticipé de Richard Lutz, dont le devait courir jusqu'en 2027.

Richard Lutz, directeur de la Deutsche Bahn (DB), à Berlin, en mars 2019 ( AFP / TOBIAS SCHWARZ )

Le gouvernement allemand devait annoncer jeudi 14 août le limogeage du patron de la Deutsche Bahn, Richard Lutz, sous le feu des critiques notamment en raison du manque de ponctualité des trains allemands, ont indiqué à l'AFP des sources proches de l'entreprise.

A la tête des chemins de fer allemands depuis 2017, l'homme de 61 ans restera toutefois en fonction jusqu'à ce qu'un successeur soit trouvé. Le ministre des Transports Patrick Schnieder, issu de la coalition entre conservateurs et sociaux-démocrates au gouvernement depuis mai, avait averti qu’il prendrait une décision sur l’avenir de la direction de l’entreprise publique avant la fin de l’été, dans le cadre d’une refonte de la stratégie ferroviaire nationale.

Il s'était dit "insatisfait" de la ponctualité des trains allemands, dénoncée par les usagers et régulièrement raillée sur les réseaux sociaux.

Le chantier titanesque des infrastructures allemandes

L'entreprise, détenue à 100% par l'Etat fédéral, subit la vétusté de ses infrastructures, et une dette qu'il a réduit cet été grâce à la vente de sa filiale logistique rentable Schenker. Le groupe pourra compter jusqu'à la fin de la législature en 2029 sur 107 milliards d'euros d'aides publiques, dont plus de 20 milliards cette année.

La grande partie provient du fonds d'infrastructure spécial de 500 milliards d'euros adopté en mars pour le gouvernement. Mais 17 milliards d'euros supplémentaires seraient nécessaires d'ici 2029, a plaidé Richard Lutz, pour mener de front la numérisation et la modernisation des infrastructures existantes, sans retard.