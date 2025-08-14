Wall Street ouvre dans le rouge après les PPI

La Bourse de New York a ouvert en baisse jeudi après la publication des données sur les prix à la production aux Etats-Unis qui ne plaident pas en faveur d'une baisse des taux de la Réserve fédérale (Fed) en septembre.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones .DJI perd 198,80 points, soit 0,44%, à 44.723,47 points et le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, recule de 0,30% à 6.447,02 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC cède 0,34%, soit 73,80 points, à 21.639,34 points.

Les prix à la production aux Etats-Unis ont montré une augmentation plus forte que prévu en juillet, selon les statistiques publiées jeudi par le département du Travail.

"La forte hausse de l'indice des prix à la production (PPI) montre que l'inflation touche l'ensemble de l'économie, même si elle n'est pas encore ressentie par les consommateurs", estime Chris Zaccarelli, directeur des investissements chez Northlight Asset Management à Charlotte, en Caroline du Nord.

"Compte tenu de la faiblesse des chiffres CPI publiés mardi, il s'agit d'une surprise à la hausse très malvenue qui risque de tempérer l'optimisme suscité par la 'garantie' d'une baisse des taux le mois prochain", selon lui.

Aux valeurs, Deere & Co DE.N abandonne 6,89% après avoir publié jeudi un bénéfice en baisse au titre du troisième trimestre.

Tapestry TPR.N recule aussi, de 15,71%, après avoir annoncé jeudi des prévisions de bénéfices annuels inférieures aux estimations.

(Rédigé par Mara Vîlcu, édité par Blandine Hénault)