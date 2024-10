Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: ouverture terne en vue avec la géopolitique information fournie par Cercle Finance • 07/10/2024 à 15:02









(CercleFinance.com) - Les futures sur le S&P500 (-0,3%) et le Nasdaq-100 (-0,4%) présagent une ouverture assez terne ce lundi, sur fond d'inquiétudes sur le plan géopolitique et dans l'attente de rendez-vous économiques plus tard dans la semaine.



'Bien sûr, le sentiment est encore quelque peu affecté par les tensions persistantes au Moyen-Orient, en ce tragique premier anniversaire du déclenchement de la guerre entre Israël et Gaza', estime Michael Brown senior, research strategist chez Pepperstone.



'Les participants restent sur le qui-vive, dans l'attente d'une potentielle et probable riposte israélienne au barrage de missiles iraniens lancé la semaine dernière, le pétrole brut continuant de valoriser une prime de risque géopolitique importante', poursuit-il.



La crise proche-orientale devrait d'autant plus concentrer l'attention qu'aucune donnée américaine n'est prévue ce lundi, et qu'il faudra attendre jeudi pour connaitre la principale statistique de la semaine, à savoir l'indice des prix à la consommation.



'La Fed a changé de priorité. Il ne s'agit plus de lutter contre l'inflation en conservant une politique restrictive, mais d'éviter un refroidissement du marché du travail en réduisant les taux directeurs', souligne cependant Oddo BHF.



'Il n'y a pas de débat sur la direction de la politique (assouplissement), mais sur la vitesse de l'ajustement', précise le bureau d'études, estimant que les minutes du dernier FOMC (à paraitre mercredi) 'donneront peut-être des éclaircissements sur ce point'.



Enfin, la semaine sera marquée par le démarrage de la saison des résultats du troisième trimestre, avec notamment les publications du groupe agroalimentaire PepsiCo, de la chaine de pharmacies Walgreen Boots, et surtout de la banque JPMorgan Chase.



Pour l'heure, Chevron a fait part d'un accord pour céder certains de ses actifs situés dans la Province canadienne de l'Alberta, à Canadian Natural Resources Ltd, pour 6,5 milliards de dollars américains, dans le cadre de ses plans d'optimisation de son portefeuille.



Jefferies a dégradé sa recommandation sur Apple de 'achat' à 'conserver' avec un objectif de cours rehaussé de 205 à 212,92 dollars, estimant notamment que le matériel des smartphones aura 'besoin d'être retravaillé avant d'être capable d'une IA sérieuse'.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.