Wall Street oscille au début de la nouvelle année ; les rendements des bons du Trésor augmentent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les indices boursiers américains évoluent en dents de scie, avec une légère hausse en fin de séance

Les actions européennes atteignent des records, le FTSE 100 atteint 10.000 points

L'accent est mis sur la politique de la Fed alors que le mandat de Powell touche à sa fin, les données retardées sont cruciales

Les gains de l'or et de l'argent font une pause après une année record, le dollar se renforce

(Mise à jour jusqu'au milieu de l'après-midi) par Stephen Culp

Les actions américaines ont vacillé vendredi, les rendements du Trésor américain ont augmenté et le dollar s'est raffermi lors du premier jour de bourse de l'année 2026.

Alors que les trois principaux indices boursiers américains ont oscillé pendant la majeure partie de la séance, ils étaient en hausse nominale et prêts à mettre fin à leur série de quatre séances de perte à la fin de la semaine et au début de l'année.

Malgré cela, les trois indices étaient en passe d'enregistrer des pertes pour la semaine écourtée par les fêtes. "Lorsque vous tournez la page pour une nouvelle année et que vous êtes un gestionnaire de fonds, vous attendez de voir, vous savez, ce qui va être, faute d'un meilleur mot, l'ambiance pour l'année à venir", a déclaré Jed Ellerbroek, gestionnaire de portefeuille chez Argent Capital, à St. "La valeur surpasse la croissance et l'infrastructure de l'IA est en hausse, et beaucoup d'actions qui se portent bien dans des secteurs comme les services publics et l'industrie en particulier, l'énergie probablement aussi, sont des actions qui bénéficient de l'IA"

Les actions ont fortement progressé en 2025, alors que les marchés ont surmonté une année de guerres tarifaires, la plus longue fermeture du gouvernement dans l'histoire des États-Unis, des conflits géopolitiques ainsi que des menaces pour l'indépendance des banques centrales.

L'ANNÉE À VENIR DE LA FED Les marchés se concentreront sur la politique monétaire au cours de l'année à venir, alors que Jerome Powell approche de la fin de son mandat en tant que président de la Réserve fédérale et que les publications de données économiques reviennent à un calendrier plus régulier et plus courant à la suite de la fermeture du gouvernement fédéral. Une série d'indicateurs retardés attendus dans les prochains jours pourrait être déterminante pour la voie à suivre par la banque centrale. "L'une des choses les plus importantes sera de maintenir l'indépendance de la Fed", a déclaré Thomas Martin, gestionnaire de portefeuille senior chez Globalt à Atlanta. "Même si les membres les plus récents ont été nommés par (le président américain Donald) Trump et qu'ils sont plus dovish, ils veulent au moins donner l'impression que la Fed est indépendante, car une fois que vous perdez cela, vous êtes en quelque sorte dans le pétrin." Mais M. Ellerbroek n'est pas d'accord: "Le président Trump a clairement indiqué qu'il nommerait à la présidence quelqu'un qui serait prêt à suivre ses instructions et qu'il souhaitait des taux nettement plus bas qu'aujourd'hui", ajoutant que "l'enthousiasme à court terme suscité par des taux plus bas est tangible"

La mesure dans laquelle les marchés commencent à récolter les fruits des investissements massifs dans la technologie naissante de l'intelligence artificielle fera également l'objet d'un examen minutieux au cours de l'année à venir.

La nouvelle année promet également une certaine volatilité sur le plan géopolitique, avec les élections de mi-mandat au Congrès américain cet automne et les négociations en cours pour mettre fin à la guerre de la Russie en Ukraine, ainsi que les tensions persistantes au Moyen-Orient. Le Dow Jones Industrial Average .DJI a progressé de 321,27 points, soit 0,67%, à 48 384,56, le S&P 500 .SPX a augmenté de 18,12 points, soit 0,26%, à 6 863,62 et le Nasdaq Composite

.IXIC a progressé de 28,05 points, soit 0,12%, à 23 270,04.

Les actions européennes ont commencé la nouvelle année à des niveaux record, avec un coup de pouce des valeurs technologiques et de défense. Les investisseurs ont surveillé le STOXX 600 qui s'est approché de la barre des 600 points. L'indice londonien FTSE 100 .FTSE a atteint pour la première fois la barre symbolique des 10 000 points. L'indice MSCI des actions du monde entier .MIWD00000PUS a augmenté de 4,76 points, soit 0,47%, pour atteindre 1 019,50. L'indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX a progressé de 0,67%, tandis que l'indice européen FTSEurofirst 300 .FTEU3 a gagné 16,23 points, soit 0,69%.

Les actions des marchés émergents .MSCIEF ont augmenté de 23,82 points, soit 1,69%, pour atteindre 1 429,14. L'indice MSCI des actions de la zone Asie-Pacifique hors Japon .MIAPJ0000PUS a clôturé en hausse de 1,71%, à 734,93, tandis que le Nikkei japonais .N225 a perdu 187,44 points, soit 0,37%, à 50 339,48.

L'OR ET L'ARGENT FONT UNE PAUSE

L'or et l'argent ont réduit leurs gains antérieurs et n'ont progressé que modestement après une vague de prises de bénéfices à la fin d'une année au cours de laquelle les métaux précieux ont enregistré des gains remarquables.

La hausse de l'or en 2025 a été la plus importante depuis 46 ans, tandis que l'argent et le platine ont enregistré leurs plus fortes progressions, sous l'effet d'un cocktail de facteurs tels que les baisses de taux de la Fed, les crises géopolitiques, les achats massifs des banques centrales et l'afflux de fonds négociés en bourse (ETF). L'or au comptant XAU= a augmenté de 0,22% à 4 323,75 dollars l'once, tandis que l'argent au comptant XAG= a augmenté de 1,7% à 72,45 dollars l'once. Le dollar a progressé à la suite de la plus forte baisse annuelle du billet vert en huit ans. L'indice du dollar =USD , qui mesure le billet vert par rapport à un panier de devises comprenant le yen et l'euro, a augmenté de 0,23% à 98,47, avec l'euro EUR= en baisse de 0,26% à 1,1715 $. Face au yen japonais JPY= , le dollar s'est renforcé de 0,17% à 156,92. Du côté des crypto-monnaies, le bitcoin BTC= a gagné 1,92% à 89 989,28 dollars. L'ethereum ETH= a progressé de 4,6% à 3 124,11 dollars.

Les rendements des obligations du Trésor américain ont augmenté alors que les marchés attendaient la série de données sur l'emploi de la semaine prochaine pour obtenir des indications sur la santé économique à l'aube de la nouvelle année. Le rendement des obligations américaines de référence à 10 ans

US10YT=RR a augmenté de 4,2 points de base à 4,195%, contre 4,153% mercredi soir. Le rendement des obligations à 30 ans US30YT=RR a augmenté de 4,1 points de base à 4,8712%, contre 4,83% mercredi soir. Le rendement de l'obligation à deux ans US2YT=RR , qui évolue généralement en fonction des prévisions de taux d'intérêt de la Réserve fédérale, a augmenté de 1,2 point de base à 3,482%, contre 3,469% mercredi soir.

Les prix du pétrole ont baissé après avoir enregistré leur plus grande perte annuelle depuis 2020, les investisseurs mettant en balance les inquiétudes sur l'offre excédentaire et les risques géopolitiques. Le brut américain CLc1 a plongé de 0,17% pour s'établir à 57,32 dollars le baril, tandis que le Brent LCOc1 s'est établi à 60,75 dollars le baril, en baisse de 0,16% sur la journée.