Wall Street observe une pause

* Le Dow Jones perd 0,85%, le S&P-500 0,18% et le Nasdaq 0,06%

* Espoir d'un allègement des pressions inflationnistes

* Le secteur de l'intelligence artificielle continue d'interroger

par Chuck Mikolajczak et Shashwat Chauhan

La Bourse de New York a observé une pause jeudi après les records inscrits depuis le début de la semaine par le Dow Jones et le S&P-500, les investisseurs cherchant à analyser les différentes déclarations, souvent contradictoires, sur le conflit entre les Etats-Unis et l'Iran mais aussi les publications financières des entreprises de la "tech" au sujet de l'intelligence artificielle.

L'indice Dow Jones .DJI a cédé 0,85%, ou 464,02 points, à 53.885,10 points.

Le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large et principale référence des investisseurs, a perdu 13,59 points, soit 0,18% à 7.709,96 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC , à forte composante technologique, a reculé de son côté de 15,09 points, soit 0,06% à 26.348,352 points.

Si les perspectives d'apaisement entre les Etats-Unis et l'Iran font globalement espérer un allègement des pressions inflationnistes, les investisseurs préfèrent se concentrer sur les résultats trimestriels des entreprises, notamment dans le secteur des nouvelles technologies et de l'intelligence artificielle.

Spécialiste du stockage de données, Western Digital WDC.O a chuté de 13% tandis que le fabricant de puces Sandisk SNDK.O a lâché 6,8% à la suite de leurs résultats trimestriels, certes positifs mais inférieurs aux attentes du marché qui continue de craindre le poids des investissements dans l'IA. Le repli est d'autant plus facile que le titre Sandisk a gagné plus de 400% depuis le début de l'année et celui de Western Digital a pris environ 160%.

SpaceX SPCX.O a effacé une partie de ses pertes de la veille avec un gain de 6,14%.

(Chuck Mikolajczak à New York, avec Johann M Cherian et Shashwat Chauhan à Bangalore, version française Bertrand Boucey)