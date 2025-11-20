Wall Street: Nvidia et les créations d'emplois portent la tendance
information fournie par Zonebourse 20/11/2025 à 15:16
Une demi-heure avant l'ouverture, le contrat 'future' sur l'indice S&P 500 prend 1,6% tandis que celui sur le Nasdaq 100 bondit de 2,1%, laissant entrevoir un début de séance en nette hausse.
Nvidia, le géant des puces dédiées à l'IA, a dévoilé hier soir des comptes trimestriels supérieurs aux attentes et des perspectives solides, qui permettent aux investisseurs de mettre de côté les inquiétudes qu'ils manifestaient depuis quelques semaines vis-à-vis des valorisations tendues des géants du secteur technologique.
Il s'agit du premier 'beat and raise' (résultats meilleurs que prévu assortis d'un relèvement d'objectifs) du concepteur de processeurs en presque un an et demi.
Les analystes mettent en évidence ce matin des résultats 'rassurants', voire 'monstrueux', comme Dan Ives chez Wedbush Securities, selon lequel le segment des nouvelles technologies vit à l'heure actuelle un moment comparable à celui de l'essor de l'Internet, au milieu des années 1990.
L'action Nvidia, qui avait chuté de plus de 12% depuis la fin du mois d'octobre, est indiquée en hausse de plus de 5% en cotations avant-Bourse.
Les contrats à terme sur les indices ont augmenté leurs gains avec l'annonce, ce matin, de créations d'emploi largement supérieures aux attentes.
L'économie américaine a généré 119 000 emplois non agricoles en septembre, selon le Département du Travail (DoL), un nombre nettement au-dessus du consensus qui visait un chiffre de l'ordre de 50 000.
Ces données apaisent les craintes d'une dégradation trop rapide du marché de l'emploi américain sans trop affaiblir le scénario d'une poursuite de la politique d'assouplissement monétaire de la Fed, puisque le taux de chômage s'est accru en parallèle de 0,1 point à 4,4%.
Toujours côté macroéconomie, les inscriptions aux allocations chômage sont ressorties à 220 000 lors de la semaine du 10 novembre, un chiffre en repli de 8 000 par rapport à la semaine précédente.
Dans le reste des valeurs du jour, Walmart est attendu en hausse de quasiment 3% après avoir de nouveau relevé ses objectifs annuels en raison de ses gains de parts de marché.
