Wall Street: nouveaux records pour le S&P et le Nasdaq, la semaine finit bien

(Zonebourse.com) - Wall Street a ouvert vendredi sur des gains modérés mais suffisants pour inscrire de nouveaux sommets, essentiellement sous l'impulsion des valeurs cycles de la consommation et de l'industrie, une dynamique qui montre que les investisseurs se montrent optimistes sur la croissance de l'économie.



A l'approche de la mi-journée, le Dow Jones avance de 0,1% à 44.737,9 points, tandis que le S&P 500 s'adjuge plus de 0,2% à 6,3791, points après avoir atteint un nouveau pic historique au-delà de 6381,4 points.





En hausse de 0,3% à 21.119,5 points, le Nasdaq a lui aussi inscrit dans la matinée un plus haut absolu à 21.120 points.



Les marchés d'actions américain n'ont cessé de voler de records en records, portés par l'accord commercial conclu entre les Etats-Unis et le Japon et par une série de résultats d'entreprises considérés comme plutôt rassurants.



La signature, en début de semaine, d'un compromis sur les droits de douane avec Tokyo a conduit les investisseurs à espérer que des arrangements du même type avec d'autres partenaires des Etats-Unis pourraient être prochainement bouclés, dans l'idéal avec l'Union européenne.



Sur l'ensemble de la semaine, le Dow affiche pour l'instant une progression hebdomadaire de 0,9%, le S&P 500 s'adjuge autour de 1,3% et le Nasdaq gagne plus de 1%.



Le Nasdaq affiche désormais un gain de 38% depuis son point bas du 8 avril dernier, une progression due au retour en grâce des grandes valeurs technologiques américaines, illustré cette semaine par les solides résultats trimestriels d'Alphabet, la maison-mère de Google.



Autre sujet positif pour les marchés mondiaux, investisseurs semblent également rassurés par l'apaisement des relations entre Donald Trump et Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale.



La possibilité d'une bulle s'accroît à mesure que la politique monétaire devient plus accommodante et que la réglementation financière s'assouplit elle aussi, avertit Michael Hartnett, le stratège vedette de Bank of America.



Dans une note diffusée aujourd'hui, l'analyste explique que le taux d'intérêt moyen mondial est passé de 4,8 % à 4,4 % au cours de l'année écoulée, ce qui signifie que les grandes banques centrales (Fed, BoE, BCE et BPC chinoise) ont baissé leurs taux pour encourager les emprunts, avec une moyenne qui pourrait encore descendre à 3,9% dans les 12 prochains mois.



En parallèle, les responsables politiques aux Etats-Unis envisagent d'assouplir certaines règles pour encourager davantage de particuliers à investir en Bourse, ajoute-t-il.



Selon Hartnett, cette combinaison pourrait entraîner une situation dans laquelle l'augmentation d'investisseurs particuliers signifie plus de liquidités et plus de volatilité, soit un risque accru de bulle financière.



S'agissant des valeurs, Intel décroche de 8% après avoir dévoilé hier soir des prévisions jugées prudentes et annoncé son intention de supprimer quelque 15% de ses effectifs dans le monde.



Du coté des indicateurs, les investisseurs ont pris connaissance ce matin d'une rechute de 9,3% des commandes de biens durables en juin par rapport au mois précédent, après une envolée de 16,5% en mai, ce qui n'a pas beaucoup fait bouger la tendance.





