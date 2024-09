Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street : nouveaux doublés de records, Nvidia s'envole information fournie par Cercle Finance • 24/09/2024 à 23:30









(CercleFinance.com) - Nouvelle pluie de records à Wall Street qui extrapole déjà un rebond de l'activité mondiale suite au plan de relance chinois.



Ce n'est toutefois pas un vent d'euphorie comme à Paris (envol des valeurs du luxe, secteur peu présent au sein du 'S&P' et absent au sein du 'Dow' (exception faite d'Apple ?).



Mais la mainmise des acheteurs ne s'est pas démentie ce qui occasionne un nouveau doublé de record absolu du Dow Jones (intraday inscrit à 42.284Pts) et en clôture (+0,2% à 42.208).

Doublé également pour le S&P500 avec un zénith de 5.734 et un 41ème record de clôture (+0,15% vers 5.727).

Le Nasdaq (+0,57%) qui fut dans le rouge durant les 90 premières minutes a brutalement inversé la vapeur vers 17H accéléré à la hausse, jusqu'à gagner +4% et entrainer tout le secteur de la 'tech' dans un rallye haussier, avec Lucid +2,9%, AMD +1,4%...

L'indice 'SOXX' des semi conducteurs engrange +1,4%, Nvidia compte pour 60% de cette hausse.



La bonne surprise du jour provient de la mise en place par le gouvernement chinois d'une série de mesures destinées à soutenir l'économie, l'immobilier et les marchés financiers, ce qui a provoque une envolée de +4% des indices chinois et de Hong-Kong (l'indice CSI des grandes capitalisations de Chine continentale s'adjugeait plus de 3,7%).



Pékin a dévoilé dans la nuit tout un ensemble d'initiatives allant d'une baisse des taux hypothécaires pour les prêts immobiliers existants (5.000Mds$ d'encours) à une prochaine réduction du ratio des réserves obligatoires (ce qui permet aux banques de prêter davantage.



La banque centrale chinoise prévoit par ailleurs de créer de nouveaux outils de politique monétaire afin de soutenir le marché boursier et d'encourager les fonds à se diriger vers les marchés de capitaux.



A Wall Street, le 'chiffre du jour', ce fut l'indice de confiance des consommateurs du Conference Board : contre toute attente, la confiance du consommateur américain s'est dégradée au mois de septembre, montre mardi l'enquête mensuelle de l'organisation patronale Conference Board, qui conforte le scénario d'un essoufflement de l'activité économique aux Etats-Unis.



Son indice de confiance a reculé à 98,7, contre 105,6 en août, alors que les économistes l'attendaient en amélioration à 104, après 103,3 en première lecture.



Il s'agit de son repli le plus marqué en trois ans.



Le sous-indice du jugement des américains sur leur situation actuelle a décroché de 10,3 points à 124,3, tandis que celui mesurant leurs anticipations a reculé de 4,6 points à 81,7.



Le ConfBoard souligne toutefois que ce dernier demeure au-dessus du seuil des 80 points, un niveau en-dessous duquel une récession est potentiellement en devenir, souligne l'organisation professionnelle.





