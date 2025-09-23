Wall Street : nouveau record pour le Dow Jones mais clôture en négatif
information fournie par Zonebourse 23/09/2025 à 23:59
La patron de la FED a peu douché les 'permabulls' en tenant un discours jugé 'faucun' lors d'un déjeuner organisé par la Chambre de Commerce de Providence à Rhode Island : il s'est prononcé contre 'des baisses de taux trop soutenues qui feraient déraper l'inflation.
Il estime -comme lors de la conférence de presse post-FOMC du 17/09 que les taux d'intérêt sont actuellement 'au bon niveau pour réagir aux évolutions économiques potentielles'.
Si la FED maintient les taux en octobre (27/28) ou en décembre, elle prendrait le risque de voir le marché du travail se dégrader plus nettement et la ralentissement s'aggraver dans le secteur immobilier.
Les chiffres du jour n'ont pas eu d'incidence : 'indice PMI 'flash composite' aux Etats-Unis, anticipé en baisse ressort en baisse de -0,6Pt à 53,9 en première estimation (contre 54,5 en août) tandis que celui mesurant l'activité dans l'industrie manufacturière a reculé à 52, après 53 le mois dernier.
Chris Williamson, l'économiste en chef de S&P Global, souligne que le troisième trimestre qui se clôturera à la fin du mois s'annonce pour l'instant comme le meilleur trimestre de l'année pour les entreprises américaines.
Selon ses calculs, l'économie des Etats-Unis devrait ainsi croitre à un rythme annualisé de 2,2% sur la période allant de juillet à septembre.
Wall Street surveillera le dernier rapport sur marché de l'immobilier demain, le marché du travail et la croissance au deuxième trimestre (jeudi) puis la statistique mensuelle de l'inflation au sens du PCE (vendredi)... et de nombreuses interventions de membres de la Fed vont se dérouler d'ici vendredi.
Avec le pullback des indices US, quelques rachats de précaution ont permis aux taux longs de se détendre de -3 à -4Pts sur le '10 ans' (vers 4,1100%) et le '30 ans' (4,7200%).
