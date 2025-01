Wall Street: meilleure séance depuis deux mois après le CPI information fournie par Cercle Finance • 16/01/2025 à 07:32









(CercleFinance.com) - Wall Street enregistre sa meilleure séance de l'année et depuis le 11 novembre (95% de titres dans le vert en clôture), suite à la publication d'un 'CPI'US conforme aux attentes, et même légèrement meilleur que prévu en données 'core'.



Tous les indices clôturent au zénith du jour et de l'année 2025 : le Dow Jones s'envole de 1,65%, le S&P500 grimpe de 1,83% (vers 5.950) et le Nasdaq de 2,45%, au-delà des 19.500. A noter les +8% de Tesla, Microstrategy +5,4%, Meta +3,9%, Nvidia +3,6%.



Sur le plan sectoriel, les banques s'envolent de +3%, les semiconducteurs et les valeurs de consommation de +2 à +2,3%, les 'réseaux' de +1,7%.



Des rachats massifs se sont déclenchés et les taux se détendent subitement de -12 à -14 points de base. Le '10 ans US' retombe de 4,79% vers 4,655%, le '30 ans' de 4,985% vers 4,88%, et le '2 ans' de 4,365% vers 4,27%.



Les investisseurs se remettent à privilégier un scénario à deux baisses de taux de la Fed, en juin (65%) et en décembre (près de 50%).



L'inflation a donc rassuré: l'indice des prix à la consommation américain a augmenté (comme prévu) de 2,9% en décembre 2024 par rapport au même mois de 2023, un taux annuel en hausse de 0,2 point par rapport à celui de novembre.



Hors énergie (-0,5%) et produits alimentaires (+2,5%), deux catégories traditionnellement volatiles, le taux d'inflation annuel sous-jacent est ressorti à 3,2% le mois dernier, un niveau légèrement en dessous du consensus des économistes.



En rythme séquentiel, c'est-à-dire entre les mois de novembre et décembre 2024, les prix à la consommation aux Etats-Unis se sont accrus de 0,4% en données brutes et de 0,2% en excluant l'énergie et les produits alimentaires



Par ailleurs, l'activité économique a diminué dans l'État de New York en janvier, selon les entreprises ayant répondu à l'Empire State Manufacturing Survey. L'indice général des conditions économiques a chuté de quinze points pour s'établir à -12,6.



Les nouvelles commandes ont légèrement baissé, tandis que les expéditions sont restées quasiment inchangées.



Par ailleurs, les indicateurs du marché du travail ont montré des niveaux d'emploi stables, mais une diminution de la durée moyenne de la semaine de travail. Les hausses des prix des intrants et des prix de vente se sont accélérées.



Les entreprises se sont montrées plus optimistes quant à une amélioration des conditions dans les mois à venir.





