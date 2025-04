Wall Street: longtemps hésitant, Nasdaq positif avant Trump information fournie par Cercle Finance • 02/04/2025 à 07:32









(CercleFinance.com) - Wall Street entame le mois d'avril sans direction, à l'issue d'une séance où le rouge a souvent dominé : le Dow Jones finit inchangé à 41.990, de même que le Russell-2000 à 2.012, le S&P500 est repassé positif à 21H35 pour terminer à +0,38% à 5.633 (mais avec un nombre de titres en repli quasiment égal à celui des hausses), le Nasdaq Composite engrange +0,87% à 17.450.



Le Nasdaq-100 reprend 0,8% dans le sillage de Microsoft et Nvidia avec +1,8%, Crowdstrike +2,7%, Axon +2,9%, Tesla +3,6% et Applovin +6,7%.



Quelques rachats sur des valeurs volatiles ne font pas une tendance et le rebond de la veille n'a pas passé le cap du changement de mois calendaire.



Les investisseurs doivent composer avec une visibilité particulièrement réduite alors que Donald Trump est censé présenter ce mercredi de nouveaux droits de douane sur les pays imposant des tarifs aux entreprises états-uniennes et présentant un excédent commercial avec le pays.



Aux inquiétudes sur la politique commerciale s'ajoutent les craintes sur l'évolution de la conjoncture économique : des signaux de dégradation sont apparus sur le marché du travail (à confirmer ce vendredi).



Du côté des taux, le mois d'avril démarre fort avec une vague d'achats de précaution (contexte devenant plus 'risk-off'), avec une nette détente sur les T-Bonds à '10 ans' : -8 points de base vers 4,165% (après 4,130% au plus bas).



La baisse des taux s'avère traditionnellement favorable aux métaux précieux : l'or le confirme avec un nouveau record absolu inscrit à 3.149$, soit une hausse annuelle supérieure à 20% (il finit proche des plus hauts mardi soir).





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.