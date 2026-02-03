 Aller au contenu principal
Wall Street : limite la casse entre 20H et 22H, secteur logiciels laminé
information fournie par Zonebourse 03/02/2026 à 22:57

La Bourse de New York a bien limité la casse au cours des 2 dernières heures de la séance : vers 20H, le S&P500 perdait plus de 1,7% (et -1,5% vers 20H45), le Nasdaq près de -2,5% vers 25.110Pts , suite à une vague de liquidation affectant des entreprises phares du secteur technologique.


En préouverture, tout semblait aller pour le mieux de mardi (le "S&P" repassait les 7.000 vers 6H du matin et flirtait encore avec ses records vers 14H avec un score de 6.995).
Wall Street "allumait du vert" initialement, suite à la flambée de la "tech" à Tokyo ( 4% et record absolu du Topix et du Nikkei) au bon accueil réservé aux résultats de Palantir qui affichait 11% à l'ouverture... mais très vite, les -2,9% de Microsoft, le repli général des "7 fantastiques" qui s'est amplifié en matinée (avec -3,3% sur Broadcom, -2,8% sur Nvidia, -2,1% sur Meta, -1,8% sur Amazon, -1,7% sur Alphabet).

A noter la poursuite des dégagements sur le secteur des logiciels avec -11% sur Intuit, -10,1% sur Cognizant, -7,7% sur Atlassian, -7,3% sur Datadog..., un secteur rentré en "territoire de correction" avec plus de 20% de baisse depuis fin octobre.

Le Dow Jones a perdu 0,35%, l'indice Nasdaq-100 -1,553% et l'indice S&P 500 a cédé 0,85%, mais le Russell-2000 grappille 0,2% et confirme l'attrait des valeurs domestiques.
Pas de chiffres "macro" à l'agenda, pas de "petite phrase" d'un membre de la FED, pas de tweet rageur de Trump, ce sont vraiment les "trimestriels" qui ont fait la différence.
Manifestement, de "bons" résultats ne suffisent pas (Microsoft l'a démontré), il faut aussi faire rêver les actionnaires avec des perspectives 2026 enchanteresses : nouvel exemple après clôture avec le plongeon d'AMD (-6%) qui annonce pourtant un résultat net qui a plus que triplé à 1,51Mds$ et un chiffre d'affaires de 10,27Mds$.

Résultats également sanctionnés pour Paypal (-20,3%, le titre retombe au plus bas depuis mars 2017 et semble se diriger vers l'ex-zone de soutien des 36,5$ de l'été 2016), pour Costar -15,5%, Novo Nordisk -14,6%(fort repli des ventes attendu en 2026), Verisk Analytics -10,1%.

Rien de bon côté marché obligataire :les T-Bonds continuent de se rapprocher de seuils critiques, et notamment le "10 ans" US avec 1Pt vers 3,287%, le "30 ans" prend également 1Pt à 4,919% et tutoie les 5%.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

