Wall Street: les ventes au détail accueillies sans émotion information fournie par Cercle Finance • 16/01/2025 à 15:16









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait ouvrir pratiquement inchangée jeudi matin, les investisseurs réagissant défavorablement à l'annonce de ventes au détail inférieures aux attentes au mois de décembre.



Une demi-heure avant l'ouverture, le contrat 'future' sur l'indice Dow Jones recule de 0,3%, mais celui sur le Nasdaq 100 avance de 0,3%, laissant entrevoir un début de séance assez incertain.



Les ventes de détail ont augmenté moins que prévu le mois dernier (+0,4%), les achats de biens pour la maison ayant été moins nombreux, tout comme les dépenses effectuées dans les bars et les restaurants.



Ces données laissent penser que la consommation a perdu un peu de sa dynamique positive durant la période-clé des fêtes de fin d'année après une hausse de 0,8% au mois de novembre.



Ces chiffres, inférieurs aux attentes, remettent toutefois sur la table l'hypothèse de nouvelles baisses de taux de la part de la Fed, une perspective renforcée par les derniers indicateurs relatifs au marché du travail.



Le Département du Travail a en effet annoncé avoir enregistré 217.000 nouvelles inscriptions aux allocations chômage la semaine dernière, un chiffre en hausse de 14.000 par rapport à la semaine précédente.



La Bourse de New York avait fini en forte hausse hier après la publication de chiffres de l'inflation inférieurs aux attentes ayant renforcé le scénario d'une poursuite de l'assouplissement monétaire cette année.



Toujours sur le plan macroéconomique, les prix à l'importation ont enregistré en décembre une hausse de 0,1% pour le troisième mois consécutif, un chiffre qui montre que les tensions inflationnistes sont désormais mieux maîtrisées.



Autre indicateur publié avant l'ouverture, l'indice 'Philly Fed' - qui mesure l'activité dans le secteur manufacturier dans la région de Philadelphie - s'est pour sa part vigoureusement redressé, passant de -10,9 en décembre à +44,3 en janvier, son plus haut niveau depuis avril 2021.



La publication de toutes ces statistiques a fait légèrement remonter le rendement des Treasuries à dix ans, qui s'établit à 4,67%, contre encore 4,80% il y a deux jours.



La saison des résultats des entreprises s'est poursuivie ce jeudi matin avec la publication des comptes trimestriels de Bank of America et Morgan Stanley, ressortis au-dessus des attentes comme ceux de Goldman Sachs et JPMorgan hier.





