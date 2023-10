Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street: les tensions géopolitiques pèsent information fournie par Cercle Finance • 18/10/2023 à 15:13









(CercleFinance.com) - Wall Street devrait ouvrir dans le rouge mercredi matin, les tensions au Proche-Orient et des résultats décevants pénalisant les actions, tout comme la publication d'indicateurs supérieurs aux attentes.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les principaux indices new-yorkais reculent de 0,5% à 0,7%, annonçant un début de séance négatif.



Les investisseurs restent préoccupés par la situation à Gaza et par ses éventuelles retombées dans la région, ce qui les conduit à se tourner vers des actifs jugés plus sûrs face aux incertitudes du moment.



'La situation s'est encore dégradée hier soir (...) à la suite d'une frappe contre un hôpital à Gaza dont on ignore encore la provenance', soulignent les équipes de Kiplink Finance.



L'explosion à l'hôpital Al-Ahli a suscité la colère de la Jordanie et de l'Egypte et entraîné l'annulation du mini-sommet qui devait se tenir à Amman, en présence du président américain Joe Biden.



Dans ce contexte géopolitique tendu, les opérateurs devraient continuer à prendre leurs bénéfices, tout particulièrement sur les valeurs qui ont bien performé cette année, à commencer par les secteurs des technologies et des télécoms.



Ces tensions favorisent par ailleurs les actifs refuges, comme l'or, qui grimpe de 1,2% pour atteindre des plus hauts de presque trois mois, à 1.959,9 dollars l'once.



Sur le marché de l'énergie, le baril de brut léger américain est lui aussi recherché et bondit de 1,7% pour repasser au-dessus du seuil de 88 dollars.



'L'évolution de l'or noir va être surveillée de près jusqu'à la visite de Biden et toute menace d'escalade du conflit se répercutera au niveau des cours, et donc sur les Bourses mondiales dans leur ensemble', prévient un trader.



Du côté des indicateurs, les mises en chantier ont rebondi de 7% en septembre aux Etats-Unis, ce qui suggère que l'économie américaine reste bien orientée en dépit de l'impact de la remontée des taux d'intérêt.



Les investisseurs craignent toutefois que la résistance de l'activité pousse la Réserve fédérale à opter pour une nouvelle hausse de taux à l'issue de sa prochaine réunion, prévue au mois de décembre.



S'agissant des résultats, Morgan Stanley a fait état ce matin d'un bénéfice net en baisse de 9% au troisième trimestre, notamment sous l'effet d'une chute de ses commissions liées aux fusions et acquisitions.



Le géant des produits de grande consommation Procter & Gamble a fait, lui, mieux que prévu sur le trimestre écoulé sur fond de relèvement de ses prix dans un contexte inflationniste.



Tesla et Netflix publieront leurs comptes financiers dans la soirée.





Copyright (c) 2023 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.