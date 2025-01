Wall Street: les techs prises dans la tourmente DeepSeek information fournie par Cercle Finance • 27/01/2025 à 17:21









(CercleFinance.com) - Comme prévu, Wall Street a ouvert en baisse lundi matin, lourdement pénalisée par les valeurs technologiques, Nvidia en tête, qui pâtissent du lancement d'une application d'IA à bas coûts en Chine.



En fin de matinée, le Dow Jones parvient à limiter son repli à 0,1% à 44.392 points, tandis que le Nasdaq Composite lâche plus nettement 2,5% à 19.460,2 points.



L'indice à forte pondération technologique, qui était revenu non loin de ses plus hauts historiques la semaine passée, souffre tout particulièrement de la baisse des fabricants de puces dédiées à l'IA.



Ceux-ci pâtissent de la récente présentation par DeepSeek, une start-up chinoise, d'un grand modèle de langage (LLM) décrit comme aussi performant que ChatGPT, le célèbre assistant conversationnel d'OpenAI, mais bien moins coûteux à déployer.



'Ce développement soulève des questions quant aux valorisations élevées des leaders de l'IA comme Nvidia mais aussi sur l'intérêt d'investir dans l'intégralité de la chaîne de valeur de l'IA', estiment les équipes de Saxo.



Avec un repli de presque 14%, Nvidia voit fondre sa valorisation boursière de presque 500 milliards de dollars en quelques heures, revenant ainsi à la place de troisième capitalisation mondiale, derrière Apple et Microsoft.



Plus globalement, les 'Sept Magnifiques', ces géants technologiques qui ont joué un rôle moteur dans la séquence haussière depuis 2022 mais dont les valorisations tendues inquiètent les investisseurs, précipitent la chute du Nasdaq.



Parmi les perdants du jour figurent Alphabet, qui cède 2,5%, Amazon qui perd 1%, Microsoft qui chute de 3,5% et Tesla qui recule de 0,7%.



Seul Apple, qui avait corrigé de ces dernières semaines, bénéficie de quelques rachats à bon compte et progresse de 2,5%.



L'indice S&P des hautes technologies décroche de plus de 5%.



Les deux seules progressions du jour reviennent aux secteurs défensifs de la consommation de base (+1,4%) et de la santé (+1,4%).



Au-delà des questions liées à l'IA, certains analystes s'inquiètent d'une dégradation généralisée de la conjoncture américaine, qui pourrait avoir des effets dévastateurs en Bourse.



'La conjugaison de mauvaises nouvelles sur la technologie et de mauvais chiffres économiques pourrait infliger de gros dégâts', s'inquiète Henry Allen, analyste chez Deutsche Bank.



'Il faut se rappeler que l'explosion de la bulle Internet avait coïncidé avec une période de ralentissement de l'économie, qui avait fini par faire sombrer les Etats-Unis en récession en 2001', rappelle-t-il.



Le seul indicateur conjoncturel du jour, le chiffre des ventes de logements neufs, a augmenté de 3,6% en décembre, une hausse qui s'est accompagnée d'un rebond du prix des biens.



Le climat d'aversion pour le risque provoque un retour vers les obligations, ce qui se traduit par une nette détente du rendement des Treasuries à dix ans, qui revient, à 4,55%, en direction de plus bas depuis le début de l'année.





