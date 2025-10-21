Wall Street: les scores divergent malgré une salve de bons résultats
Porté par les comptes supérieurs aux attentes de plusieurs poids lourds de la cote, le Dow Jones gagne près de 0,8% à 47.062,5 points, tandis que le Nasdaq cède 0,2% à 22.944,4 points, victime d'un accès de prudence dans l'attente des première publications des géants du secteur technologique.
Plus important contributeur à la hausse du Dow, 3M bondit de 5,5% après avoir relevé dans la matinée ses prévisions annuelles dans le sillage de résultats de troisième trimestre ressortis au-dessus des attentes.
Avec des gains de 3,4%, Coca-Cola lui emboîte le pas suite à des résultats meilleurs que prévu qui conduisent le producteur de boissons non alcoolisées à se considérer comme bien placé pour atteindre ses objectifs annuels.
Les performances d'autres entreprises à la sphère la plus traditionnelle du marché, comme Haliburton (+8,5%) et GE Aerospace (+1,5%) sont également bien accueillies, même si la réaction la plus spectaculaire de ce début de séance revient à GM qui s'envole de 15% après avoir revu à la hausse ses prévisions pour 2025 à la faveur de gains de parts de marché.
D'une manière générale, les marchés d'actions américains ont jusqu'ici bien profité du solide démarrage de la saison des résultats, mais la tendance semble arriver à bout de souffle alors que les investisseurs attendent d'avoir les idées plus claires sur la teneur des performances des 'Sept Magnifiques', qui font office de locomotives depuis maintenant trois ans.
Les valeurs liées à la communication pèsent au premier chef sur la tendance. Leur indice décroche de 1,7%, plus forte perte sectorielle du jour.
Netflix grappille cependant 0,2% en attendant la parution, dans la soirée, de ses résultats trimestriels qui donnera le coup d'envoi de la saison des publications des géants de la tech.
Aucun rendez-vous économique majeur ne figure à l'agenda du jour, le prochain test important pour les marchés restant l'inflation CPI aux Etats-Unis attendue vendredi, et qui pourrait rappeler une nouvelle fois aux opérateurs que la dynamique des prix reste persistante outre-Atlantique.
Sur le marché des changes, le dollar reprend du terrain face à l'euro, qui cède 0,3% à 1,1610, mais surtout contre le yen, qui pâtit de la conviction que la nouvelle Première Ministre investie dans ses fonctions ce matin fera tout pour que la monnaie japonaise demeure compétitive.
Le fait du jour reste cependant la brusque rechute de l'or, qui décroche de 5% vers 4.115 dollars contre 4.360 ce matin même. Le pétrole consolide plus modestement puisque le WTI perd actuellement 0,4% 56,8 dollars le baril.
