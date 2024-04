Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: les rendements obligataires freinent la hausse information fournie par Cercle Finance • 15/04/2024 à 17:33









(CercleFinance.com) - Wall Street s'inscrit en légère hausse lundi, soutenue par la bonne tenue des ventes au détail et les résultats de Goldman Sachs, mais les investisseurs préfèrent rester prudents avant la salve de publications d'entreprises attendue cette semaine.



En fin de matinée, l'indice Dow Jones gagne 0,2% à 38.061,1 points, tandis que le S&P 500, plus large, avance de 0,1% à 5127,1 points. Le Nasdaq Composite se replie quant à lui de 0,1% à 16.156,1 points.



Les trois grands indices restent à des niveaux assez proches de leurs sommets historiques inscrits fin mars, bien qu'ils viennent d'aligner deux semaines consécutives.



Des signes de détente au Proche-Orient favorisent un timide mouvement de retour des investisseurs vers les actifs à risque, à l'opposé du repli marqué observé la semaine dernière.



Après les frappes menées ce week-end par Téhéran contre Israël, les investisseurs retrouvent un peu de sérénité alors que Joe Biden semble vouloir éviter à tout prix une escalade.



Avec le reflux des tensions géopolitiques, l'indice VIX de volatilité du CBOE retombe de 5,5% vers 16,30 points, tandis que le baril de brut consolide de 1,2% vers 84,6 dollars.



L'or suite le mouvement en repassant sous la barre des 2.350 dollars après avoir atteint un bref 'pic' à 2.430 dollars vendredi.



Plusieurs indicateurs ont animé la séance, mais les investisseurs semblent surtout privilégier les chiffres des ventes au détail qui ont augmenté nettement plus prévu (+0,7%) en mars, ce qui rassure quant à la santé de l'économie américaine.



En écartant le scénario d'une prochaine baisse de taux, cet indicateur pousse en revanche les rendements des Treasuries vers de nouveaux plus hauts annuels, avec un papier à 10 ans qui remonte au-dessus de 4,64% sans que cela ne pénalise tant que cela Wall Street.



Du coté des valeurs, Goldman Sachs se distingue avec un gain de plus de 3,3% suite à la publication de résultats trimestriels meilleurs que prévu, soutenus par ses métiers sur les marchés financiers.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.