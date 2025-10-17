Wall Street: les propos de Trump sur la Chine aident à stabiliser la tendance
information fournie par Zonebourse 17/10/2025 à 15:22
Une demi-heure avant l'ouverture, le contrat 'future' sur le Dow Jones avance de 0,1%, tandis que celui sur le Nasdaq 100 recule de 0,3%, laissant entrevoir un début de séance autour de l'équilibre.
Les intervenants réservent un accueil favorable aux propos du président américain, qui a notamment estimé que la mise en place de droits de douane de 100% sur les importations chinoises ne constituait pas une solution 'durable' et que les négociations avec Pékin devaient viser un accord 'équitable'.
Le locataire de la Maison Blanche a en outre manifesté l'intention de rencontrer le président chinois Xi au cours des deux prochaines semaines, une déclaration que les investisseurs interprétaient comme le signe d'un possible apaisement des tensions commerciales persistantes entre les deux premières puissances économiques mondiales.
La main tendue de Donald Trump offre un peu de répit à des marchés qui avaient été secoués hier par un retour des inquiétudes autour de la santé des banques régionales américaines, un scénario qui rappelle celui traversé au printemps 2023 et qui avait suscité la crainte d'une contagion aux poids lourds du secteur.
Le recul d'hier a conduit certains investisseurs à penser que la consolidation de Wall Street - maintes fois évoquée depuis que le S&P 500 ait grimpé de plus de 30% en six mois - était enfin là.
Cela ne semble pas en prendre le chemin ce matin et les grandes banques américaines JPMorgan, Goldman Sachs, Citigroup et Bank of America se stabilisent, voire tentent de repartir de l'avant en préouverture.
La tendance positive au sein du secteur financier est par ailleurs confortée par les bons résultats d'American Express, qui avance de plus de 2% en cotations avant-Bourse dans le sillage de la révision à la hausse de ses objectifs annuels, due au succès de sa carte Platinum.
L'action du groupe parapétrolier SLB est également attendue en hausse suite à la parution de résultats trimestriels meilleurs que prévu.
Aucun indicateur économique ne figure à l'agenda du jour du fait du 'shutdown' en cours à Washington.
A lire aussi
-
Des millions de personnes doivent défiler samedi de New York à San Francisco contre la politique jugée autoritaire de Donald Trump, lors d'une journée de mobilisation d'ores et déjà diabolisée par la droite, qui fustige un mouvement "de haine contre l'Amérique". ... Lire la suite
-
Après deux journées d'une ferveur aussi intense que mortelle à Nairobi où cinq de ses partisans ont péri, la dépouille de Raila Odinga doit rejoindre samedi l'ouest du Kenya, d'où l'opposant historique était originaire et où il est vénéré, faisant craindre de nouveaux ... Lire la suite
-
Le président américain Donald Trump a assuré vendredi que son homologue vénézuélien, Nicolas Maduro, avait proposé de faire des concessions majeures pour apaiser les tensions entre les deux pays, alors que les Etats-Unis poursuivent leurs frappes contre des narcotrafiquants ... Lire la suite
-
Donald Trump, qui affiche une complicité retrouvée avec Vladimir Poutine, a pressé vendredi Volodymyr Zelensky de cesser les hostilités, en restant sourd aux demandes de soutien militaire renforcé du président ukrainien. "La rencontre avec le président ukrainien ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer