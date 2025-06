Wall Street: les prix se calment, les actions en profitent information fournie par Cercle Finance • 11/06/2025 à 17:26









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York a ouvert en hausse mercredi matin suite à la publication de données sur l'inflation qui pourraient inciter la Fed à reprendre ses baisses de taux.



En fin de matinée, le Dow Jones s'adjuge près de 0,5% à 43.024,1 points points, tandis que le Nasdaq Composite avance de 0,4% à 19.793 points.



Les indicateurs publiés avant l'ouverture témoignent d'une meilleure maîtrise des prix et renforcent les espoirs d'une fin proche de la politique monétaire prudente de la Réserve fédérale, qui n'a plus touché à ses taux depuis décembre dernier.



D'après le Département du Travail, l'indice des prix à la consommation a augmenté de 2,4% en mai par rapport au même mois de 2024, un rythme annuel légèrement sous les attentes.



Hors énergie (-3,5%) et produits alimentaires (+2,9%), deux catégories souvent volatiles, le taux d'inflation annuel sous-jacent est lui ressorti à 2,8% le mois dernier, un taux là encore inférieur au consensus.



'Alors que les droits de douane ont sensiblement augmenté en avril et en mai, cela ne se fait toujours pas vraiment sentir dans les chiffres d'inflation', constate Bastien Drut, le responsable de la stratégie et des études économiques chez CPR AM.



'Au contraire, le prix des biens non-énergétiques a même très légèrement baissé sur le mois', souligne l'analyste.



'Même s'il est probablement trop tôt pour tirer de grandes conclusions sur l'impact des droits de douane, c'est une bonne nouvelle pour la Fed', conclut-il.



'Dans l'ensemble, la pression sur les prix est restée faible', renchérit-on chez Commerzbank.



'Nous nous attendons toujours à une hausse plus forte des prix liés aux droits de douane dans les mois à venir. Cependant, les chances que le choc inflationniste ne devienne pas incontrôlable se sont améliorées', juge la banque allemande.



Les attentes du marché concernant une baisse des taux de 25 points de base fin juillet se sont légèrement renforcées, à 16,5% contre 14,4% hier, suite à la publication de ces données.



D'après le baromètre FedWatch, les traders anticipent maintenant avec une probabilité accrue de 57,2% un assouplissement monétaire en septembre, à comparer à 53,5% la veille.



Le rendement de l'emprunt à 10 ans lâche quatre points de base à 4,43%, réagissant lui aussi aux chiffres de l'inflation, un repli qui accentue la pression sur le dollar.



La faiblesse du billet vert conduit l'euro à établir - au-delà de 1,1480 - un nouveau plus haut de plus de quatre ans.



Les cours pétroliers profitent des bonnes nouvelles sur le front du commerce et de l'annonce d'une baisse de 3,6 millions de barils des stocks de carburant la semaine dernière aux Etats-Unis.



Le brut léger texan (WTI) en profite pour rebondir de 2% et repasser au-dessus des seuils des 65 dollars, puis des 66 dollars.





