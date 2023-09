Wall Street: les pressions inflationnistes s'apaisent information fournie par Cercle Finance • 29/09/2023 à 17:47

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York tente de garder le chemin de la hausse vendredi suite la parution de chiffres de l'inflation suggérant que la Réserve fédérale ne relèvera plus ses taux d'intérêt, une perspective qui ravive un peu l'appétit des investisseurs pour les actifs à risque.



En fin de matinée, le Dow Jones avance de 0,1% à 33.690,3 points, tandis que le Nasdaq Composite s'octroie une progression de 0,7% à 13.299,9 points.



Sur la semaine, le Dow limite son repli à 0,9% et le Nasdaq parvient même à avancer de 0,8%, mais le bilan est bien plus défavorable sur l'ensemble du mois de septembre, avec des pertes qui s'étagent entre 3% et 4,5%.



Le troisième trimestre ne s'achèvera pas au plus bas grâce aux chiffres meilleurs que prévu de l'indice des prix 'core PCE', un indicateur d'inflation privilégié par la Fed,



Si cet indice s'est établi à 3,5% en rythme annuel au mois d'août, soit en légère accélération par rapport à 3,4% le mois précédent, il est passé de 4,3% à 3,9% d'un mois sur l'autre en excluant les éléments volatils que sont les produits alimentaires et l'énergie.



Cette statistique est venue apaiser les craintes d'une persistance de l'inflation aux Etats-Unis et d'une poursuite de la politique de taux d'intérêt élevés de la Réserve fédérale, à l'origine du récent mouvement correction sur les grandes Bourses mondiales.



Ces chiffres ont significativement changé les anticipations des investisseurs, qui estiment à près de 85% la probabilité d'un nouveau 'statu quo' au mois de novembre, contre 80% hier et 52% il y a un mois.



Suite à ces statistiques, qui éloignent le scénario de nouveaux tours de vis de la Fed, le rendement du 10 ans américain, qui avait frôlé les 4,69% cette semaine, reflue pour la deuxième journée consécutive, sous les 4,54%.



En conséquence, le dollar retombe face à l'euro, qui remonte vers 1,0580, après ces chiffres qui font naître des doutes sur la nécessité pour la Fed de poursuivre son resserrement.



Sur le front pétrolier, les cours poursuivent leur consolidation, sur fond de craintes d'affaiblissement de l'économie mondiale. Le baril de brut léger américain cède 0,5% en-dessous de 91,2 dollars.



D'un point de vue sectoriel: cinq des onze compartiments du S&P 500 s'inscrivent dans le vert, la plus forte hausse revenant à celui de la consommation non-essentielle (+0,9%) dans le sillage des bons résultats de Nike.



Avec un gain de 7%, le géant des articles de sport signe la deuxième plus forte hausse de l'indice Dow Jones, les investisseurs saluant la bonne tenue des marges du groupe malgré des ventes en pertes de vitesse.



Intel gagne 1,4% après avoir annoncé le démarrage de la production sur sa nouvelle usine de Leixlip (Irlande), appelée à donner naissance aux produits issus de sa technologie de nouvelle génération, baptisée 'Intel 4'.



Tesla est également bien orienté (+3%) à quelques jours de la parution, dimanche ou lundi matin, de ses chiffres de livraisons pour le troisième trimestre, très attendus par le marché.