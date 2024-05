Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: les PPI témoignent de pressions inflationnistes information fournie par Cercle Finance • 14/05/2024 à 15:11









(CercleFinance.com) - Wall Street devrait ouvrir en baisse mardi matin suite à la publication de chiffres sur les prix à la production suggérant une ré-accélération de l'inflation aux Etats-Unis, ce qui vient raviver les craintes d'un report de l'assouplissement monétaire de la Fed.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les grands indices new-yorkais reculent de 0,1% à 0,3%, laissant entrevoir un début de séance dans le rouge.



Le Département du Travail a indiqué ce matin que les prix à la production (PPI) avaient augmenté de 0,5% aux Etats-Unis en avril d'un mois sur l'autre et de 2,2% sur un an.



L'indice de base ('core'), qui mesure les tensions sur les prix producteurs hors alimentation, énergie et services commerciaux, atteint 3,1% en rythme annuel, revenant ainsi à un plus haut d'un an.



Publiées à la veille des prix à la consommation (CPI), ces données viennent conforter le scénario d'un réveil de l'inflation susceptible d'inciter la Fed à différer ses baisses de taux.



Sur les marchés, les contrats à terme sur les principaux indices de Wall Street se sont retournés à la baisse après la parution de ces chiffres, qui alimentent la perspective de taux élevés pendant plus longtemps que prévu.



Le marché ne table plus désormais que sur une probabilité de 47,7% d'une baisse de taux en septembre, selon le baromètre FedWatch du CME, contre encore 48,6% hier.



Parallèlement, les rendements des bons du Trésor américain repartent à la hausse, le papier à dix ans refranchissant la barre des 4,50% pour atteindre 4,51%.



Dans ce contexte, les investisseurs suivront avec une grande attention l'intervention du président de la Fed, Jerome Powell, qui s'exprimera d'ici quelques instants à Amsterdam à l'occasion d'une conférence organisée par l'association des banques étrangères aux Pays-Bas.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.