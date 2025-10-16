Wall Street: les plus hauts reviennent à portée de main grâce aux semi-conducteurs
information fournie par Zonebourse 16/10/2025 à 17:52
Autour de 11h30 (heure de New York), le Dow Jones avance de 0,1% à 46,309,6 points, tandis que le Nasdaq Composite gagne 0,5% à 22.778,6 points.
Le secteur des hautes technologies profite toujours de la vigueur des fabricants de puces, cette fois dans le sillage des bons résultats trimestriels et des perspectives encourageantes du fondeur taïwanais TSMC, qui bénéficie de la forte demande pour les puces dédiées à l'intelligence artificielle (IA).
Sous l'impulsion de Micron (+6,8%) dont les mémoires sont aujourd'hui très recherchées dans les centres de données pour l'IA, l'indice SOX des semi-conducteurs progresse de 0,8% pour se rapprocher de quelques points de son plus haut historique.
La tendance est également portée par Salesforce (+4%) après que l'éditeur de logiciels d'entreprise a affirmé vouloir porter son chiffre d'affaires à plus de 60 milliards de dollars d'ici à 2030, à comparer avec 35 milliards de dollars sur l'exercice 2024/2025.
Hors nouvelles technologies, le titre du groupe d'assurance Travelers chute de 2,7% après la publication ce matin d'un bénéfice en hausse de 50% au titre du 3ème trimestre, une performance supérieure aux attentes, notamment due à une nette réduction des pertes liées aux catastrophes naturelles.
Si Wall Street a signé des scores contrastés ces derniers jours, les indices sont restés globalement orientés à la hausse.
Et cette trajectoire positive ne semble pas être pouvoir être remise en cause par les rares indicateurs conjoncturels publiés en ce moment.
Côté statistiques, l'activité s'est contractée dans le nord-est des Etats-Unis en octobre pour atteindre son plus bas niveau depuis avril, montre jeudi l'enquête de conjoncture mensuelle publiée par la Réserve fédérale de Philadelphie.
L'indice 'Philly Fed' a chuté à -12,8 ce mois-ci contre 23,2 en septembre, un repli bien supérieur aux attentes puisque les économistes prévoyaient en moyenne un recul autour de 7.
A lire aussi
-
"Milei m'a menti, comme tant de fois d'autres politiciens m'ont menti...". Dans une petite ville de province argentine, à 120 km de Buenos Aires, de celles qui ont surpris en votant Javier Milei en 2023 pour la rupture, perce une désillusion, qui devrait peser ... Lire la suite
-
Les valeurs bancaires américaines, dont Zions Bancorporation, Jefferies et Western Alliance, ont fortement chuté jeudi, les investisseurs étant de plus en plus inquiets des risques dans le secteur, qui a été ébranlé par l'exposition à deux faillites d'entreprises ... Lire la suite
-
Véronique Nichanian, directrice artistique des styles masculins chez Hermès, quitte la marque après 37 ans de carrière, a confirmé le groupe vendredi. Son départ intervient dans le cadre d'un remaniement des directions artistiques à l'échelle du secteur, des dizaines ... Lire la suite
-
Le groupe d’assurance AXA a annoncé vendredi un remaniement au sein de son équipe de direction et l'arrivée de Mathieu Godart à la direction générale d'AXA France à partir du 1er décembre. Il succèdera à Guillaume Borie, qui est nommé Directeur Finance, Stratégie, ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer