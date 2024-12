Wall Street: les pertes se creusent en fin de matinée information fournie par Cercle Finance • 27/12/2024 à 17:07









(CercleFinance.com) - Wall Street s'enfonce dans le rouge vendredi pour l'une de ses toutes dernières séances d'une année 2024 pourtant faste puisque la place américaine est en passe de signer pour la deuxième fois des gains annuels de plus de 20%.



Une heure et demie environ après l'ouverture, l'indice Dow Jones lâche plus de 0,9% à 42.916,7 points, tandis que le Nasdaq Composite décroche de 2,1% à 19.589,5 points.



Sur la semaine écourtée pour cause des festivités de Noël, le Dow accuse un repli limité de l'ordre de 0,1%, là où le Nasdaq affiche un gain symbolique de 0,1%.



Les grands indices new-yorkais - qui n'ont cessé de voler de record en record cette année - devraient malgré tout conclure l'année sur des performances positives.



Depuis le début de l'année, le Dow Jones affiche ainsi une hausse de 15% et le Nasdaq de plus de 33%.



Après avoir pris près de 22% l'an dernier, le S&P 500 gagne pour l'instant plus de 25% sur l'ensemble de l'année, soit un deuxième exercice consécutif marqué par des gains de plus de 20%.



Le secteur des communications (Meta, Alphabet, Netflix,...) s'est notamment distingué avec une envolée de plus de 42%, suivi du compartiment technologique (Apple, Microsoft, Nvidia,...) avec un bond de 40%.



La solidité de la conjoncture économique américaine, l'engouement pour les valeurs liées à l'IA générative et la baisse des taux d'intérêt ont alimenté la progression de Wall Street cette année en dépit de valorisations jugées de plus en plus tendues.



Sur le marché obligataire, les rendements des emprunts d'Etat sont peu changés en dépit des inquiétudes entourant la trajectoire de l'assouplissement monétaire de la Fed, alimentés par les chiffres meilleurs que prévu des inscriptions au chômage publiés hier.



Celui des Treasuries à dix ans, principale référence des marchés des emprunts d'Etat, reste globalement stable autour de 4,57%.



Le dollar cède un peu de terrain face à l'euro, qui en profite pour remonter au contact de 1,0440, pâtissant de la perspective d'un ralentissement du rythme des baisses de taux de la Réserve fédérale l'an prochain.



La faiblesse du dollar favorise parallèlement les cours des matières premières, pétrole en tête.



Le contrat février sur le baril du brut léger américain (WTI) progresse de 0,8% à 70,2 dollars en attendant la parution, à l'heure du déjeuner, des stocks de pétrole aux Etats-Unis.





