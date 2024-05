Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: les mauvaises nouvelles bien accueillies information fournie par Cercle Finance • 03/05/2024 à 17:08









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York s'inscrit en hausse vendredi dans le sillage de statistiques économiques ayant relancé les anticipations d'une prochaine baisse de taux.



En fin de matinée, l'indice Dow Jones avance de 0,9% à 38.581,3 points, tandis que le Nasdaq Composite s'adjuge plus de 0,9% à 16.143,8 points.



Les indicateurs publiés dans la matinée se sont avérés bien plus faible que prévu, ce qui pourrait pousser la Réserve fédérale à mettre en place des mesures de soutien à l'activité.



D'après le Département du Travail, l'économie américaine n'a généré que 175.000 emplois non agricoles au mois d'avril, un nombre largement inférieur aux attentes du marché qui étaient en moyenne de l'ordre de 250.000.



'Ces données devraient calmer les inquiétudes entourant une possible surchauffe de l'inflation et le scénario d'une éventuelle hausse des taux de la Fed', soulignent les équipes de Commerzbank.



Autre déception, l'activité dans le secteur des services a replongé en zone de contraction en avril, une première depuis la fin 2022, selon les résultats de l'enquête mensuelle de l'Institute for Supply Management (ISM).



Après 15 mois consécutifs de croissance, l'indice ISM mesurant l'évolution du secteur tertiaire a fléchi à 49,4 le mois dernier, repassant sous le seuil des 50 points témoignant d'un repli de l'activité, contre 51,4 en mars.



Les investisseurs ont déduit de ces statistiques préoccupantes pourraient pousser la Fed à réduire ses taux d'intérêt plus tôt que prévu, peut-être dès le mois de septembre.



Sur le marché obligataire rendement des Treasuries à dix ans repart nettement à la baisse après la publication des chiffres de l'emploi, à près de 4,48%, tandis que le dollar faiblit face à l'euro, la monnaie unique rebondissant au-delà de 1,0790.



Le Dollar se trouve nettement affaibli avec un recul de -0,4%, l'Europ progressant symétriquement vers 1,0765$.



Les marchés d'actions - et tout particulièrement les compartiment technologique - bénéficient par ailleurs des solides résultats d'Apple, qui a fait état hier soir d'un BPA 'record' pour un trimestre clos en mars.



L'action - qui accusait à la clôture d'hier une baisse de 10% depuis le début de l'année - gagne près de 7% et signe la deuxième plus forte hausse de l'indice Dow Jones.



'Parier contre le groupe de Cupertino alors que celui-ci est sur le point d'entrer dans un 'supercycle' lié à l'IA et lance un programme de rachats d'actions de 110 milliards de dollars n'est pas un bon choix pour les investisseurs au moment où Apple s'apprête à renouer avec la croissance', estiment les analystes de Wedbush Securities.





