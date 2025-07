Wall Street : les investisseurs se réjouissent mais ne s'emballent pas information fournie par Cercle Finance • 28/07/2025 à 15:16









(Zonebourse.com) -



La Bourse de New York devrait ouvrir en hausse lundi matin et peut-être même réussir à inscrire de nouveaux plus hauts historiques, à la faveur de l'accord conclu avec l'Union européenne qui ravive l'espoir de voir également aboutir les discussions commerciales menées avec la Chine.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les principaux indices américains avancent de 0,1% à 0,4%, laissant entrevoir un début de semaine dans le vert.



Les Etats-Unis et l'Union européenne ont annoncé dimanche soir être parvenus à un accord sur le commerce établissant un taux unique de droits de douane à 15% sur la grande majorité des exportations de l'UE.



Ce taux s'appliquera à la plupart des secteurs, de l'automobile aux semi-conducteurs en passant par les produits pharmaceutiques, même si certains produits stratégiques dans l'aéronautique, les ressources naturelles ou les matières premières critiques en seront, eux, exemptés.



Bruxelles s'est par ailleurs engagé à acheter aux Etats-Unis pour 750 milliards de dollars d'énergie et à augmenter de 600 milliards de dollars ses investissements aux Etats-Unis, tous en supprimant l'intégralité des droits de douane sur les importations américaines.



L'annonce de ce compromis jugé très favorable à Washington laisse espérer la conclusion d'un arrangement tout aussi avantageux avec Pékin, qui aurait pour mérite de faire nettement refluer les incertitudes commerciales qui freinent depuis de longs mois l'évolution de Wall Street.



Les investisseurs suivront donc avec attention la reprise des négociations commerciales USA-Chine à Stockholm, qui devraient selon toute vraisemblance déboucher sur une nouvelle pause de 90 jours entre les deux premières puissances économiques mondiales.



Ces informations devraient favoriser, entre autres, les secteurs de l'industrie, des matériaux de base, des semi-conducteurs et des hautes technologiques, toujours sensible aux questions commerciales.



Si les économistes et gérants saluent l'accalmie commerciale, ils disent aussi s'attendre à des retombées moins favorables de la politique protectionniste mise en oeuvre par Washington, les surtaxes douanières étant appelées à renforcer les tensions inflationnistes qui avaient tendance à se tasser.



'L'impact sera d'autant moins négligeable que les entreprises américaines assument l'essentiel de ce surcoût, répercutant une partie sur le consommateur (autour de 55%) et absorbant le reste dans leurs marges', font valoir les équipes d'Edmond de Rothschild AM.



'La diffusion des effets devrait se poursuivre ces prochains mois, aussi bien sur la croissance que sur l'inflation, contraignant la Fed à maintenir sa posture attentiste', ajoute le gestionnaire d'actifs.



Les volumes d'échanges pourraient cependant demeurer relativement modestes, de nombreux investisseurs préférant visiblement adopter des positions prudentes avant une semaine qui s'annonce particulièrement chargée sur tous les fronts.



Du côté des banques centrales, la Réserve fédérale américaine devrait laisser ses taux directeurs inchangés mercredi à l'issue de la réunion de son comité de politique monétaire.



Bon nombre d'intervenants espèrent cependant que la la tonalité de son communiqué ouvre la voie à un reprise de ses mesures d'assouplissement d'ici à la fin de l'année.



Selon le ton qu'adoptera la banque centrale et les perspectives qu'elle dévoilera, certains investisseurs redoutent un été potentiellement volatil.



Depuis le 20 juin, c'est-à-dire en un peu plus d'un mois, l'indice S&P 500 a en effet rebondi de plus de 7%, tandis que le Nasdaq s'est adjugé 9%.



Aucun indicateur économique ne figure à l'agenda ce lundi mais la semaine s'annonce également chargée sur ce terrain avec, en point d'orgue la publication, vendredi, des chiffres de l'emploi du mois de juillet.



Ce rapport, qui tombera deux jours après les annonces de la Fed, pourrait encourager les investisseurs à parier sur de futures baisses de taux ou au contraire à envisager une poursuite du 'statu quo' actuel.



La saison de publications de résultats devrait aussi apporter son lot d'enseignements, alors que la semaine sera particulièrement chargée avec environ 164 sociétés du S&P 500, dont neuf composantes du Dow Jones, qui publieront cette semaine, dont Meta et Microsoft mercredi soir, puis Apple et Amazon jeudi.



Jusqu'à présent, 80% des entreprises américains ont fait mieux que prévu durant cette saison des résultats, à comparer avec un moyenne de 78% sur cinq ans et de 75% sur dix ans.









