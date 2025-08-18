Wall Street: les investisseurs rechignent à accroître leur exposition information fournie par Cercle Finance • 18/08/2025 à 17:35









(Zonebourse.com) - La Bourse de New York a ouvert sans grand changement, voire en léger repli, lundi matin, les investisseurs préférant visiblement adopter des positions prudentes à quelques jours du début de la réunion des banquiers centraux de Jackson Hole, qui intervient dans un contexte d'interrogations sur l'évolution des politiques monétaires.



Vers 11h00 (heure locale), le Dow Jones est virtuellement inchangé, à 44.954,5 points, tout comme le S&P 500 qui reste stable à 6448,3 points, tandis que le Nasdaq Composite cède 0,1% à 21.603,3 points.



Les investisseurs restent sur leurs gardes en vue du symposium des grands argentiers mondiaux de Jackson Hole (Wyoming), qui débutera jeudi et lors duquel le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, interviendra vendredi.



Son intervention sera de très loin la plus suivie sachant que les banquiers centraux utilisent régulièrement pour donner des indications sur l'évolution prochaine de sa politique monétaire.



Alors que le S&P 500, l'indice de référence des gérants de fonds, a rebondi de presque 30% en quatre mois, sur fond d'anticipation concernant un assouplissement monétaire de la Fed, les investisseurs attendant sans trop oser y croire que Powell fournira vendredi des indices allant dans le sens d'un soutien à l'économie.



'Il fait bien se souvenir que (...) l'année dernière Powell avait déclaré à l'occasion que 'le moment était venu d'ajuster la politique' avant de procéder à une baisse des taux à la réunion suivante, pour la première fois depuis la pandémie', rappellent les équipes de Deutsche Bank.



Après le sommet peu concluant entre Donald Trump et Vladimir Poutine tenu vendredi en Alaska les investisseurs vont suite la rencontre prévue aujourd'hui entre Volodymyr Zelensky et le président américain, qui risque de mettre le dirigeant ukrainien dans une position difficile alors que Poutine aurait proposé qu'une région ukrainienne soit cédée à la Russie afin de mettre fin au conflit, un projet que Trump devait lui soumettre aujourd'hui.



Face à toutes ces incertitudes, les investisseurs rechignent à accroître leur exposition aux actifs les plus risqués.



Sur le Dow, UnitedHealth poursuit néanmoins son récent redressement et grimpe encore de 3% dans le sillage de la récente prise de participation e Berkshire Hathaway, que les analystes de BofA disent percevoir comme 'un signe de confiance' même si ces derniers notent que les résultats de l'assureur-santé restent faibles et que le vrai potentiel se jouera d'ici 2027.



Malgré la lourdeur des marchés d'actions, le prix des emprunts du Trésor recule, le rendement des bons du Trésor à dix ans remontant à près de 4,35%, au plus haut depuis le début du mois, ce qui montre que les investisseurs ne sont plus très sûrs d'une prochaine baisse de taux.



Le billet vert titre toutefois parti des incertitudes sur le front géopolitique pour progresser face à l'euro, qui se tasse vers 1,1670, ce qui n'empêche pas le dollars d'accuser une baisse de 12% par rapport à la monnaie unique depuis le début de l'année.



La bonne tenue de la devise américaine semble pénaliser cours du pétrole, ce qui conduit le baril de brut léger texan à osciller autour de son point d'équilibre à 62,8 dollars.







