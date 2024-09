Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: les investisseurs prêts à tenter un rebond information fournie par Cercle Finance • 09/09/2024 à 15:16









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait ouvrir en légère hausse lundi matin sur quelques rachats à bon compte après avoir signé sa pire semaine en plus d'un an sur fond d'inquiétudes quant à la santé de l'économie.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les grands indices américains avancent de 0,6% à 0,7%, annonçant un timide redressement à l'ouverture.



Le S&P 500 avait cédé plus de 4% la semaine passée - et le Nasdaq pas loin de 6% - suite à la publication de plusieurs indicateurs ayant montré une décélération du marché de l'emploi, un signal jugé préoccupant pour la croissance.



'Le S&P 500 a essuyé son repli hebdomadaire le plus marqué depuis la faillite de la banque SVB en mars 2023', rappellent les équipes de Deutsche Bank.



'D'un côté, cela se tient', reconnaît la banque allemande. 'Tout le monde redoute qu'un virage majeur soit en train de se produire et que l'économie se retourne brusquement à la baisse', poursuivent les stratèges.



'Mais il ne faut pas exagérer la gravité de la situation actuelle', tempère Deutsche Bank.



'En fin de compte, le repli du marché n'a été emmené que par un petit groupe de valeurs et nous savions pertinemment que septembre ne serait pas un mois aisé pour les marchés d'actions', conclut l'établissement germanique.



Un courant d'achats opportunistes devrait ainsi permettre aux actions de rebondir après les fortes ventes observées la semaine passée.



Comme souvent, ce sont les valeurs les plus malmenées ces dernières séances, parmi lesquelles les technologiques et les titres liés à la consommation, qui devraient être les plus dynamiques ce lundi à Wall Street.



Les investisseurs pourraient néanmoins préférer se montrer prudents en attendant de prendre connaissance, mercredi, des chiffres mensuels des prix à la consommation.



Le consensus table sur un CPI à 0,2% sur un mois en août, ce qui ramènerait sa progression à 2,6% sur un an.



L'indice 'core' CPI, le plus suivi par la Fed, devrait quant à lui se maintenir à 3,2% en rythme annuel, comme au mois de juillet.



Les traders espèrent que ces données leur permettront de trancher le débat entre la perspective d'une baisse de taux de 25 ou 50 points de base de la part de la Fed la semaine prochaine.



La semaine suivant le rapport américain sur l'emploi est généralement calme sur les marchés, mais ces hésitations risquent encore de générer une certaine de volatilité jusqu'aux annonces de la Fed, prévues le mercredi 18 septembre.



Autre élément susceptible d'influencer la tendance, le premier débat télévisé entre Kamala Harris et Donald Trump en vue de l'élection présidentielle du 5 novembre aux Etats-Unis se tiendra demain soir.



Si l'écart dans les intentions de vote s'est récemment accentuée en faveur de la candidate démocrate, il est probable que beaucoup d'électeurs s'appuieront ce débat pour effectuer leur choix.



'Portée par une vague d'optimisme depuis l'annonce du retrait de Joe Biden et son intronisation par le Parti démocrate, Kamala Harris, désormais en tête des sondages - 47% contre 44% pour Donald Trump - devra éviter un faux pas qui lui ferait perdre son avance', prévient Enguerrand Artaz, gérant à La Financière de l'Echiquier.



'De son côté, le candidat républicain va tenter de reprendre la main, lui à qui la victoire paraissait acquise tant que Joe Biden était dans la course', ajoute le professionnel.



Seul indicateur au programme de la journée, les stocks de grossistes paraîtront peu après l'ouverture.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.