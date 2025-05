Wall Street: les investisseurs jouent la prudence information fournie par Cercle Finance • 28/05/2025 à 17:35









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York a ouvert en légère baisse mercredi matin, les investisseurs se montrant peu enclins à la prise de risques en ce jour de publication trimestrielle de Nvidia.



En fin de matinée, le Dow Jones recule de 0,3% à 42.250,3 points, tandis que le Nasdaq Composite cède 0,1% à 19.172,7 points.



Wall Street avait signé hier sa meilleure séance en près de deux semaines, sur des signes d'apaisement des tensions commerciales et d'amélioration de la confiance des consommateurs.



En s'adjugeant plus de 2% mardi soir, le S&P 500 est revenu en territoire positif sur l'année pour ne plus évoluer qu'à quelques dizaines de points du seuil symbolique des 6000 points.



Les investisseurs préfèrent cependant ne pas trop s'engager aujourd'hui en attendant la parution, dans la soirée, des résultats trimestriels de Nvidia, qui pourraient alimenter le récent élan haussier ou au contraire marquer la fin du rebond.



Au-delà de ses strictes performances financières, les investisseurs attendent du concepteur de processeurs des indications en matière d'investissements dans l'IA et d'évolution du secteur technologique.



'Tout le monde veut savoir si Nvidia peut continuer sur sa lancée dans les trimestres à venir, malgré les nombreuses obstacles qui se dressent sur sa route, allant des incertitudes autour du commerce international, aux nouvelles règles d'export des puces en passant par l'émergence de Deepseek', souligne un trader.



Signe des hésitations des investisseurs, l'action Nvidia est quasiment inchangée (-0,1%) en attendant la parution de ses comptes.



Dans ce climat d'attente et de calme avant la tempête prévue ce soir, qui pourrait se faire dans un sens ou dans l'autre, l'indice de volatilité du CBOE, également appelé 'indice de la peur', repart en légère hausse, progressant de 1,5% à 19,2 points.



La journée sera marquée en outre par la publication du compte-rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Fed, qui devrait confirmer l'approche prudente de la banque centrale américaine.



D'après les économistes, le document ne devrait pas fondamentalement modifier les anticipations actuelles du marché, qui table toujours sur deux baisses de taux de 25 points de base d'ici la fin de l'année.



Malgré cela, le compartiment obligataire se dégrade nettement, avec une hausse de 6,5% pour le rendement du dix ans américain qui repasse au-dessus de 4,50%, un niveau élevé qui s'explique par la perspective d'un alourdissement de la dette américaine et d'une envolée des déficits publics.



D'après Henry Allen, stratège chez Deutsche Bank, les marchés financiers sont devenus plus vulnérables au vu des incohérences notables qui existent actuellement entre les différentes classes d'actifs.



Le professionnel attire notamment l'attention sur des anomalies comme le resserrement des spreads obligataires en Europe malgré les inquiétudes budgétaires, ou encore la stabilité des anticipations d'inflation aux Etats-Unis malgré des signes de reprise inflationniste.



De son point de vue, ces déséquilibres pourraient être à l'origine d'une prochaine correction.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.