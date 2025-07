Wall Street: les investisseurs en mode pause, mais de nouveaux records à la marge information fournie par Cercle Finance • 24/07/2025 à 17:45









(Zonebourse.com) - Wall Street évolue sur une note irrégulière jeudi, les investisseurs ne trouvant guère de motifs au vu des derniers résultats de sociétés de pousser les indices plus en avant après la série de plus hauts historiques inscrits ces derniers jours.



Vers 11h20 (heure de New York), le Dow Jones cède 0,4% à 44.846 points, tandis que le Nasdaq Composite avance de 0,3% à 21.088,6 points.



Ce dernier est toutefois parvenu à établir un nouveau record en tout début de séance, tout comme le S&P 500 qui progresse actuellement de 0,3% à 6376,5 points.



Le Nasdaq a désormais gagné plus de 22%, et le S&P autour de 16%, depuis son plus bas annuel du 8 avril touché à la suite de la présentation par le président américain Donald Trump des nouvelles surtaxes douanières de son fameux 'Liberation Day'.



Les deux indices ont depuis enchaîne les sommets, portés par la perspective de la signature d'accords commerciaux et par la bonne résistance des indicateurs économiques américains.



Les résultats d'entreprises, un autre élément sur lequel les investisseurs pouvaient s'appuyer depuis le démarrage des publications trimestrielles, s'avèrent en revanche plus mitigés aujourd'hui.



Certes, Alphabet - la maison-mère de Google - s'adjuge près de 2% après avoir dévoilé hier soir des performances trimestrielles solides, marquées à la fois par des revenus publicitaires meilleurs que prévu et une accélération de ses activités dans le 'cloud'.



IBM (-8%) et Tesla (-9%) chutent en revanche lourdement après des performances en-deçà des attentes, ce qui montre à quel point la moindre déception est lourdement sanctionnée par les investisseurs dans le contexte actuel d'incertitudes sur l'économie mondiale et de surtaxes douanières, qui amplifient la volatilité des échanges.



En dehors du secteur technologique, le conglomérat industriel Honeywell, dont les activités s'étendent de l'aérospatiale aux systèmes de contrôle pour le bâtiment et l'industrie, chute de presque 5% après la parution de ses résultats.



Sur le front de l'économie, Washington a annoncé ce matin avoir enregistré 217.000 nouvelles inscriptions aux allocations chômage aux Etats-Unis la semaine du 14 juillet, un chiffre en baisse de 4000 par rapport à la semaine précédente.



Ces chiffres confirment la bonne santé du marché du travail à un peu plus d'une semaine du rapport officiel sur l'emploi américain.



Toujours au chapitre économique, l'indice PMI de S&P Global mesurant la croissance dans le secteur privé américain a accéléré sensiblement en juillet, à 54,6 en estimation 'flash' pour le mois en cours, à comparer au niveau de 52,9 observé en juin, toujours bien au-dessus du seuil fatidique des 50 qui sépare expansion et contraction de l'activité globale.



Du côté de l'immobilier, les ventes de logements neufs ont augmenté moins fortement que prévu en juin, un nouvel indicateur venant confirmer la morosité du marché de l'immobilier résidentiel face à des prix élevés et des taux d'intérêt qui n'ont pas encore repris le chemin de la baisse.



Le Département du Commerce a annoncé ce matin que les ventes de logements neufs avaient augmenté de 0,6% en volume ajusté des variations saisonnières, au nombre annuel de 627.000 unités le mois dernier, là où les économistes attendaient en moyenne 650.000 unités vendues.







