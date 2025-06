Wall Street: les investisseurs conservent leur optimisme information fournie par Cercle Finance • 05/06/2025 à 15:18









(CercleFinance.com) - Wall Street devrait poursuivre son mouvement de hausse jeudi, à la veille de la publication des chiffres mensuels de l'emploi qui aideront à dresser l'état de santé de la première économie mondiale.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les principaux indices new-yorkais avancent de 0,2% à 0,3%, suggérant une ouverture plutôt favorable.



Les marchés d'actions américains avaient globalement terminé dans le vert hier dans le sillage d'indicateurs décevants ayant incité les investisseurs à espérer un assouplissement de la politique monétaire de la Fed.



Le S&P 500 affiche ainsi une série de cinq séances consécutives de progression.



Publiée une heure avant l'ouverture, la statistique des inscriptions hebdomadaires au chômage a montré une hausse de 8000 dossiers la semaine dernière, signe d'une détente sur le marché du travail.



Autre donnée publiée dans la matinée, le déficit commercial des Etats-Unis s'est réduit en avril, grâce notamment à une baisse des importations qui suggère que la politique commerciale protectionniste de Donald Trump commence à porter ses fruits.



Soutenu en outre par une hausse des exportations, le déficit américain est tombé à 61,6 milliards de dollars, contre 138,3 milliards de dollars le mois précédent.



Si ces chiffres vont dans le sens d'un ralentissement de l'activité, conformément aux indicateurs publiés hier, il faudra cependant attendre demain et le rapport mensuel sur l'emploi, toujours très surveillé par les marchés, pour tenter d'y voir véritablement plus clair.



Le consensus anticipe une décélération des créations de postes, attendues au nombre de 130.000 en avril, contre 177.000 le mois précédent.



Sachant que la Réserve fédérale est particulièrement attentive à ces chiffres, des données moins bonnes que prévu laisseraient la porte ouverte à de nouvelles baisses de taux cette année.



D'après l'outil FedWatch du CME, les traders tablent pour l'instant sur une probabilité de 30% d'une baisse de taux de 25 points de base le 30 juillet et sur une chance de 58% d'une réduction au mois de septembre.



Le rendement des bons du Trésor américain à dix ans, qui s'était tendu ces dernières semaines, continue de fléchir au vu des récentes statistiques pour revenir à un plus bas d'un mois vers 4,33%.





