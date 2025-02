Wall Street: les inquiétudes sur l'économie s'intensifient information fournie par Cercle Finance • 25/02/2025 à 17:46









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York s'enfonce dans le rouge mardi, des indicateurs économiques décevants ayant exacerbé les inquiétudes grandissantes des investisseurs au sujet de l'économie américaine.



En fin de matinée, le Dow Jones limite son recul à 0,1% à 43.418,2 points, mais le Nasdaq 100 Composite lâche désormais 2% à 18.900,8 points, repassant ainsi sous le seuil des 19.000 points.



Le S&P 500, qui avait enfoncé la barre des 6000 points hier, cède de son côté 1% à 5923 points.



Côté chiffres, les mauvaise nouvelles continuent de s'enchaîner aux Etats-Unis après les piètres statistiques parues la semaine passée, confirmant l'existence d'une inflexion 'psychologique' post-électorale plutôt négative.



L'indice de confiance du consommateur publié par le Conference Board s'est ainsi dégradé de sept points pour s'établir à 98,3 au mois de février, alors que le consensus l'attendait peu changé à 103.



Plus inquiétant, la composante du jugement des consommateurs sur leurs anticipations a chuté de 9,3 points à 72,9, repassant sous le seuil des 80 points généralement annonciateur d'une prochaine entrée en récession.



Parallèlement, la crise immobilière ne semble pas sur le point de se résoudre: le prix moyen des maisons a poursuivi sa hausse au mois de décembre, grâce à des progressions sensibles à New York, Chicago et Boston, montre l'enquête mensuelle S&P CoreLogic Case-Shiller publiée ce mardi.



L'indice composite - calculé à partir des données récoltées dans les dix premières agglomérations américaines - a enregistré une progression de 5,1% après une hausse de 5% en novembre.



Ces chiffres solides laissent penser que les vendeurs gardent la main sur le marché de l'immobilier en dépit de l'arrivée de nouveaux biens sur le marché et de la faiblesse persistante de la demande.



Suite à ces indicateurs préoccupants, la volatilité s'exacerbe ce qui fait rebondir le VIX - ou baromètre de la peur - de plus de 11% au-delà de 21 points, une zone d'inconfort pour les marchés.



Sur le front des valeurs, Nvidia fait l'objet de dégagements à la veille de la parution de ses résultats trimestriels, qui tomberont demain soir après la clôture.



Tesla décroche de 8% après la publication de ventes de voitures en chute libre de 45% sur le marché européen en janvier, ce qui porte les pertes du titre à plus de 18% cette année.



Du côté de l'obligataire, le retour de l'aversion pour le risque provoque une nette détente des taux longs avec un rendement des Treasuries à dix ans qui revient, à 4,30%, à des plus bas de deux mois.



L'or ne profite pas du retour vers les valeurs refuge et consolide de presque 2% après ses sommets testés la veille, avec une once à 2.905,9 dollars.



A noter la lourde chute du secteur des 'cryptomonnaies' qui se traduit par des pertes de 7% pour le bitcoin , qui repasse sous 86.700 dollars, et de 11% pour l'Ethereum.





