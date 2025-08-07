Wall Street: les indices poursuivent sur leur lancée haussière information fournie par Cercle Finance • 07/08/2025 à 15:12









(Zonebourse.com) - La Bourse de New York devrait prolonger son redressement jeudi en alignant une seconde séance consécutive de progression à la faveur de hausse de ses grandes valeurs technologiques.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' progressent de 0,4% à 0,8%, signalant une poursuite du mouvement haussier amorcé la veille.



Wall Street avait déjà tiré parti hier de la vigueur du secteur des hautes technologies, qui avait été un mis de côté au début de l'année, grâce aux annonces jugées encourageantes d'Apple, qui a prévu d'investir quelque 100 milliards de dollars supplémentaires aux Etats-Unis, en plus de l'enveloppe de 500 milliards de dollars déjà débloquée en février.



La firme à la pomme a notamment annoncé que les écrans en verre qui recouvrent ses iPhone et ses Apple Watch seraient désormais entièrement produits dans l'usine de Corning à Harrodsburg (Kentucky).



Les marchés d'actions ont profité de la bonne santé de la 'tech' pour opérer un rebond généralisé qui semble refléter un certain regain de confiance de la part des investisseurs, après le trou d'air qui avait suivi vendredi la parution des chiffres inférieurs aux attentes de l'emploi.



La perspective d'une baisse de taux dès le prochain mois continue par ailleurs d'alimenter l'appétit pour le risque des intervenants et les oriente en les orientant vers les actions, d'autant que la saison des résultats, qui touche à sa fin, a livré un bulletin de santé meilleur que prévu pour les entreprises américaines.



Selon le baromètre FedWatch de CME Group, les investisseurs estiment désormais la probabilité d'une baisse de taux le 17 septembre à plus de 93%, contre seulement 37% il y a une semaine.



Un nouvel indicateur est venu donner un signe supplémentaire du ralentissement du marché de l'emploi.



Le Département du Travail a annoncé ce matin avoir enregistré 226.000 nouvelles inscriptions aux allocations chômage lors de la semaine du 28 juillet, un chiffre en hausse de 7000 par rapport à la semaine précédente dont le niveau a été révisé à la hausse, de 218.000 à 219.000



Les investisseurs devraient en revanche moins réagir à l'annonce d'une hausse de 2,4% de la productivité non-agricole en rythme annualisé au deuxième trimestre, selon une estimation préliminaire du Département du Travail, après le recul de 1,8% observé au trimestre précédent.



Le dollar s'est néanmoins raffermi face à l'euro, qui revient vers 1,1650, le billet vert retrouvant un peu de son attrait avec la rebond des marchés d'actions.



De même, le rendement à 10 ans des bons du Trésor américain repart à la hausse et refranchit les 4,23%.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.