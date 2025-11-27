 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Judo: La Fédération internationale réintègre les athlètes russes avec hymne et drapeau
information fournie par Reuters 27/11/2025 à 12:28

Jeux olympiques de Tokyo 2020

Jeux olympiques de Tokyo 2020

La Fédération internationale de judo (FIJ) a annoncé jeudi la réintégration des athlètes russes avec leur hymne et leur drapeau à partir du Grand Slam d'Abu Dhabi, qui commence vendredi.

"À la suite des récents développements, notamment le rétablissement de la pleine représentation nationale des athlètes biélorusses, la FIJ estime qu'il est désormais approprié d'autoriser la participation des athlètes russes dans des conditions égales", a déclaré la FIJ dans un communiqué.

"Les athlètes ne sont pas responsables des décisions prises par les gouvernements ou d'autres institutions nationales, et il est de notre devoir de protéger le sport et nos athlètes", a-t-elle ajouté.

Après l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022, la FIJ avait d'abord autorisé les judokas russes et biélorusses à participer sous bannière neutre avant de les suspendre complètement en septembre 2022.

Ils avaient de nouveau été autorisés en avril 2023 à participer aux compétitions de la FIJ en tant qu'athlètes individuels neutres et à condition de ne pas avoir relayé de la propagande en faveur de la guerre.

Les athlètes biélorusses avaient été pleinement réintégrés à partir de juin dernier et avaient notamment pu participer aux Mondiaux de Budapest.

(Rédigé par Vincent Daheron, édité par Augustin Turpin)

Guerre en Ukraine
Sport
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Mbappé va pouvoir jouer en Ligue Europa
    Mbappé va pouvoir jouer en Ligue Europa
    information fournie par So Foot 27.11.2025 12:42 

    Une première dans sa carrière. Trois semaines après avoir chuté contre l’Étoile rouge de Belgrade (1-0), le LOSC reçoit le Dinamo Zagreb ce jeudi soir. Actuellement 19 e au classement général de Ligue Europa, les hommes de Bruno Genesio se devront de se racheter ... Lire la suite

  • ( AFP / DAMIEN MEYER )
    Italie: la confiance des consommateurs baisse, celle des entreprises augmente
    information fournie par Boursorama avec AFP 27.11.2025 12:35 

    L'indice de confiance des consommateurs a baissé au mois de novembre en Italie tandis que la confiance des entreprises a augmenté, a indiqué jeudi l'Institut national des statistiques (Istat). L'indice de confiance des consommateurs est passé de 97,6 en octobre ... Lire la suite

  • Viti, c'est toi le boss
    Viti, c'est toi le boss
    information fournie par So Foot 27.11.2025 12:35 

    D'un triplé lumineux – sans délaisser son influence titanesque sur le jeu – Vitinha a guidé le PSG vers la victoire contre Tottenham. Et si le petit milieu portugais était le seul indispensable dans le système construit par Luis Enrique ? « Pour moi, le meilleure ... Lire la suite

  • Diego Simeone dévoile son plan après la victoire du Cholismo contre l'Inter
    Diego Simeone dévoile son plan après la victoire du Cholismo contre l'Inter
    information fournie par So Foot 27.11.2025 12:34 

    Le Cholismo se porte bien, merci pour lui. En battant l’Inter dans les dernières minutes, l’Atlético de Madrid a fait la fameuse bonne opération comptable en se plaçant à la 4 e place en Ligue des champions .… VM pour SOFOOT.com

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank