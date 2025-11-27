Judo: La Fédération internationale réintègre les athlètes russes avec hymne et drapeau

Jeux olympiques de Tokyo 2020

La Fédération internationale de judo (FIJ) a annoncé jeudi la réintégration des athlètes russes avec leur hymne et leur drapeau à partir du Grand Slam d'Abu Dhabi, qui commence vendredi.

"À la suite des récents développements, notamment le rétablissement de la pleine représentation nationale des athlètes biélorusses, la FIJ estime qu'il est désormais approprié d'autoriser la participation des athlètes russes dans des conditions égales", a déclaré la FIJ dans un communiqué.

"Les athlètes ne sont pas responsables des décisions prises par les gouvernements ou d'autres institutions nationales, et il est de notre devoir de protéger le sport et nos athlètes", a-t-elle ajouté.

Après l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022, la FIJ avait d'abord autorisé les judokas russes et biélorusses à participer sous bannière neutre avant de les suspendre complètement en septembre 2022.

Ils avaient de nouveau été autorisés en avril 2023 à participer aux compétitions de la FIJ en tant qu'athlètes individuels neutres et à condition de ne pas avoir relayé de la propagande en faveur de la guerre.

Les athlètes biélorusses avaient été pleinement réintégrés à partir de juin dernier et avaient notamment pu participer aux Mondiaux de Budapest.

