Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: les indices plafonnent après leurs records information fournie par Cercle Finance • 24/09/2024 à 17:17









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York reprend son souffle mardi, évoluant sans grand changement malgré l'atteinte encore une fois de records pour le Dow Jones après les pics historiques des derniers jours.



En fin de matinée, l'indice Dow avance de 0,3% à 42.246,5 points, après avoir inscrit plus tôt un nouveau plus haut absolu à 42.246,9 points, tandis que le Nasdaq Composite recule de 0,1% à 17.961,4 points.



Les investisseurs semblent tentés par prendre quelques bénéfices suite au 'rally' des deux dernières semaines, qui a amené le Dow et le S&P 500 à enchaîner les records.



La récente séquence de hausse a été déclenchée par des chiffres de l'inflation rassurants, de solides indicateurs économiques et une baisse de taux de 50 points de la Fed, qui ont renforcé le scénario d'un 'atterrissage en douceur' de la croissance.



La mise en place d'un plan de relance destiné à stimuler l'économie chinoise, dont les détails ont été dévoilés dans la nuit, n'a pas permis de raviver l'appétit pour le risque, bien que le ralentissement de la deuxième économie mondiale constituait un motif de préoccupation pour les marchés.



En l'absence d'informations macroéconomiques majeures, les marchés digèrent leurs récents gains récents et semblent quelque peu désorientés, ce qui offre la possibilité de prendre des profits avant une fin de semaine plus chargée.



Publié dans la matinée, l'indice de confiance du consommateur du Conference Board s'est dégradé contre toute attente au mois de septembre, ce qui semble conforter le scénario d'un essoufflement de l'activité.



Son indice de confiance a reculé à 98,7, contre 105,6 en août, alors que les économistes l'attendaient en amélioration à 104, après 103,3 en première lecture. Il s'agit de son repli le plus marqué en trois ans.



Les intervenants semblent par ailleurs ne pas vouloir trop s'engager avant les chiffres de l'inflation prévus vendredi.



Les investisseurs attendent, en outre, la saison des résultats d'entreprises, qui débutera dans trois semaines, pour déterminer si les valorisations élevées du moment sont justifiées.



Pour bon nombre de stratèges, il sera difficile d'aller beaucoup plus haut s'il n'y a pas de surprises agréables du côté des bénéfices des sociétés.



Le S&P 500 se traite actuellement à 24 fois les bénéfices attendus, contre 21,7x un an plus tôt.



D'un point de vue sectoriel, le compartiment des matières premières signe de loin la meilleure performance de ce début de journée (+1,5%), porté par les espoirs entourant la Chine.



Le secteur de l'énergie est lui aussi bien orienté (+0,2%) alors que les espoirs sur l'évolution de la conjoncture en Chine soutiennent les cours pétroliers.



Sur le NYMEX, le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) qui grimpe de 1,8% à plus de 71,6 dollars.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.