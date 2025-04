Wall Street: les indices emportés par la tourmente information fournie par Cercle Finance • 03/04/2025 à 18:10









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York connaît une journée noire jeudi, emportée par les craintes entourant les conséquences économiques de la politique protectionniste américaine, qui pourraient s'avérer bien plus négatives que prévu.



En fin de matinée, le Dow Jones décroche de 3,5% à 40,740.6 points, tandis que le Nasdaq Composite 5,6% dévisse de 5,3% vers 16.669,6 points, au plus bas depuis début septembre 2024.



Ce vent de panique trouve son origine dans la présentation par Donald Trump hier soir depuis la Maison Blanche d'une série de surtaxes douanières qui se sont révélés supérieures aux attentes des analystes.



Les seuls produits réellement exemptés sont l'or, les produits énergétiques et les matières premières qui ne sont pas disponibles aux Etats-Unis.



D'après les calculs des équipes de CPR AM, les droits de douane moyens sur les importations devraient ainsi grimper à environ 25%, soit le plus haut niveau depuis le début du 20ème siècle.



'C'est un choc majeur pour le commerce mondial', prévient le gestionnaire d'actifs.



Chez Franklin Templeton, on va même jusqu'à évoquer 'la fin de l'ère du libre-échange'



Pour tous les économistes, ces droits de douane portés à des niveaux inédits viennent accroître non seulement les risques d'inflation et de récession aux Etats-Unis, mais aussi dans le reste du monde.



'L'environnement macroéconomique laisse présager une période d'aversion au risque sur les marchés financiers', pronostiquent les analystes de Lombard Odier.



A l'exception des secteurs défensifs de la consommation de base (+1,3%) et des services aux collectivités (+0,3%), tous les sous-indices du S&P s'inscrivent dans le rouge, avec des pertes marquées pour les valeurs technologiques (-5,7%), très exposées à l'international.



Si certains stratèges espèrent que les initiatives américaines visent à entamer une phase de négociations, les investisseurs redoutent plutôt une escalade de tensions avec des mesures de rétorsion susceptibles d'être prises rapidement par tous les pays visés.



Les investisseurs se mettent aussi à reprendre espoir dans la possibilité d'une prochaine intervention de la Fed au cas où la conjoncture venait à brusquement se dégrader.



Selon le baromètre FedWatch, la probabilité d'une baisse de taux de 25 points de base au mois de mai est remontée à 23,1% contre 10,6% précédemment.



Celle d'un assouplissement en juin est quant à elle désormais estimée à 61,7%.



A la veille la publication du rapport sur l'emploi pour le mois de mars, plusieurs indicateurs sont par ailleurs venus envoyer des signaux plutôt inquiétants au sujet du marché du travail américain



La composante de l'emploi de l'ISM des services s'est notamment effondrée à 46,2, soit l'un des plus bas niveaux observés hors période de récession.



Autre signe marquant du stress ambiant, le rendement du '10 ans' vient de faire une incursion sous le seuil des 4%.



Sur le marché des devises, le dollar cède du terrain face à l'euro qui remonte au-delà de 1,11 face à la monnaie américaine, au plus haut depuis septembre dernier, alors qu'une baisse du commerce mondial devrait être synonyme de moins de dollars en circulation et par voie de conséquence d'une augmentation du billet vert.



'La baisse du dollar très marquée depuis hier est le fruit d'une autre raison', expliquent les analystes d'iBanFirst.



'Les marchés se détournent des Etats-Unis. Si les investissements venaient à se tarir dans la durée, le dollar se retrouverait en situation de vulnérabilité', explique la fintech.



Dans le sillage de l'annonce ce matin par l'Opep+ d'une prochaine augmentation de sa production, les cours du brut plongent à nouveau et le brut léger américain dévisse de 7% pour retomber à 66,4 dollars.



Même l'or - actif refuge par excellence - consolide de plus de 1%, illustrant le climat d'anxiété généralisé dans lequel baignent désormais les investisseurs.





