Wall Street: les indices conservent leur inertie haussière

(CercleFinance.com) - Après trois séances consécutives de hausse, les marchés d'actions américains marquent un peu le pas mardi, faute d'éléments susceptibles de soutenir véritablement la tendance.



En fin de matinée, le Dow Jones avance de 0,3% à 38.956,8 points, tandis que le Nasdaq Composite progresse de 0,2% à 16.383,6 points, revenant ainsi à moins de 1% de son plus haut historique de 16.538,8 points.



En l'absence de mauvaises nouvelles, Wall Street surfe sur sa dynamique positive et prolonge sa hausse des dernières séances, profitant notamment de timides prises de positions sur les valeurs de l'immobilier ou de l'industrie, largement délaissées depuis le début de l'année.



Après le récent sursaut haussier, les investisseurs préfèrent toutefois reprendre leur souffle dans l'attente de nouveaux catalyseurs avant de se remettre aux achats, d'autant que la saison des résultats est désormais quasiment bouclée.



En l'absence d'indicateurs macroéconomiques majeurs, les investisseurs gardent toutefois les yeux rivés sur les publications trimestrielles des derniers retardataires.



Disney chute ainsi de presque 10%, le relèvement de ses objectifs annuels étant obscurci par un chiffre d'affaires et un flux de trésorerie jugés 'un peu juste' sur le trimestre écoulé.



Le spécialiste de l'analyse prédictive Palantir subit lui aussi un lourd repli (-12%), victime de prises de profits au lendemain de la publication de ses résultats, après avoir gagné près de 47% depuis le début de l'année.



Walmart se distingue à la hausse (+1,2%) et signe la deuxième plus forte hausse de l'indice Dow Jones, soutenu par UBS qui a relevé son objectif de cours sur la valeur à une semaine de la publication des résultats du groupe.



La détente qui se poursuit sur le compartiment obligataire est par ailleurs de nature à rassurer les investisseurs, sur le même scénario de celui de la veille qui avait vu les gains des actions s'amplifier.



Le rendement des T-Bonds à dix ans repasse ainsi sous le seuil de 4,43% alors le 'deux ans' stagne lui vers 4,81%, marquant une aggravation de l'inversion de la courbe considérée comme un signe technique précurseur d'une récession.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.