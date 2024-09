Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: les indices commencent à manquer de souffle information fournie par Cercle Finance • 25/09/2024 à 15:17









(CercleFinance.com) - Wall Street devrait ouvrir essentiellement inchangée mercredi matin, les investisseurs prenant prétexte de l'absence d'actualités marquantes pour consolider leurs positions alors que la place boursière américaine évolue toujours à des niveaux records.



Une demi-heure environ avant l'ouverture, les contrats à terme sur les grands indices new-yorkais oscillent autour de l'équilibre, voire reculent de 0,1%, signe avant-coureur d'un début de séance stable.



Soutenu par les espoirs entourant le plan de relance de l'économie chinoise, le Dow Jones avait signé un gain minime de 0,2% hier, un score toutefois suffisant pour lui permettre d'inscrire de nouveaux plus hauts historiques.



Le S&P 500 n'est pas en reste, puisque l'indice de référence des gérants de fonds a également enchaîné les clôtures au sommet ces derniers temps pour désormais afficher une progression de plus de 20% cette année.



Le récent mouvement de hausse a surtout été surtout était le fait du reflux de l'inflation et de l'amorce du cycle d'assouplissement monétaire de la Fed, qui a baissé ses taux de 50 points la semaine dernière.



Si les marchés d'actions restent bien orientés, ils commencent aussi à montrer quelques signes de fatigue et beaucoup d'investisseurs se demandent si cette tendance haussière est appelée à se poursuivre.



Au vu des valorisations élevées du moment, les indices boursiers vont difficilement pouvoir progresser davantage en l'absence d'éléments moteurs, préviennent les professionnels.



Les récents soubresauts enregistrés sur le compartiment obligataire ont d'ailleurs relancé les inquiétudes au sujet de la politique de la Fed, qui pourrait selon certains stratèges être intervenue trop tôt et trop fort.



'Son intervention précoce et précipitée pourrait avoir pour effet de relancer les tensions inflationnistes', prévient un trader basé à Londres.



Sur le marché des Treasuries, le rendement du papier à dix ans remonte ainsi au-delà de 3,75%, trahissant les craintes des investisseurs au sujet de la trajectoire future des taux, qui pourrait être moins favorable qu'anticipé.



La séance de mercredi s'annonce relativement calme en l'absence d'indicateurs ou d'évènements susceptibles de faire réagir les indices, même si les ventes de logements neufs et les stocks de pétrole tomberont dans le courant de la matinée.



Les yeux seront surtout braqués, vendredi, sur la publication de l'indice des prix à la consommation (PCE), le chiffre préféré de la Fed pour jauger de l'évolution de l'inflation.



En dépit des risques actuels, certains analystes se montrent plus optimistes pour la fin de l'année.



Pour Mark Haefele, le directeur des investissements chez UBS Global Wealth Management, la branche de gestion de fortune d'UBS, les investisseurs ne doivent pas se sentir effrayés à l'idée d'acheter des actions lorsque celles-ci évoluent à des plus hauts historiques.



'En jetant un coup d'oeil à l'histoire, on se rend compte que les risques sont bien moins importants que ce que l'on pourrait penser', insiste le stratège.





