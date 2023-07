Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street: les indices bougent à peine en attendant la Fed information fournie par Cercle Finance • 26/07/2023 à 17:11









(CercleFinance.com) - Wall Street a ouvert sans grand changement mercredi matin, les investisseurs retenant leur souffle dans l'attente de l'issue de la réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale.



En fin de matinée, le Dow Jones est stable, ou presque, à 35.431,7 points, tandis que le Nasdaq Composite recule légèrement de 0,3% à 14.095,8 points.



Les marchés vont scruter de près le communiqué de la Fed, prévu en début d'après-midi, afin d'y trouver d'éventuels indices concernant les prochaines décisions que pourraient prendre la banque centrale américaine.



Les investisseurs veulent savoir si le relèvement de taux majoritairement anticipé aujourd'hui sera le dernier, ou si les signes attestant de la bonne résistance de l'économie américaine pourraient l'inciter à continuer.



'La récente décélération de l'inflation a alimenté les espoirs d'une fin du cycle de resserrement monétaire', rappelle George Pavel, chez Capex.com



'Cela veut dire que les marchés d'actions américains pourraient se trouver sous pression si la Fed devait les prendre à contrepied en évoquant d'autres hausses de taux', souligne le trader.



En attendant la Fed, ce sont les publications de résultats qui animent la cote en ce début de séance, avec un sentiment globalement mitigé qui empêche les marchés d'aller de l'avant.



Parmi les groupes ayant publié leur résultats ce matin, Boeing s'adjuge plus de 4% suite à la présentation d'une perte moins lourde que prévu au titre du deuxième trimestre.



Alphabet bondit de presque 6% après avoir engrangé un bénéfice net par action de 1,44 dollar au deuxième trimestre, contre un consensus de 1,34 dollar, avec un chiffre d'affaire qui a également dépassé les attentes.



La réaction la plus spectaculaire de ce début de journée est celle réservée à Microsoft, dont l'action lâche 5% après une croissance jugée décevante dans le 'cloud' au deuxième trimestre.



Du côté des indicateurs, les investisseurs ont appris que les ventes de logements neufs avaient reculé de 2,5% au mois de juin, un niveau inférieur au consensus, ce qui n'a pas beaucoup secoué les marchés.



Sur le front du pétrole, le baril de brut léger américain WTI repart à la baisse (-0,4% à 79,3 dollars) malgré l'annonce d'un léger recul des stocks hebdomadaires de pétrole brut la semaine passée aux Etats-Unis.





