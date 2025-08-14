Wall Street: les indicateurs du jour ne rassurent pas
information fournie par Cercle Finance 14/08/2025 à 15:16
Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les principaux indices américains cèdent entre 0,4% et 0,5%, annonçant un début de séance dans le rouge.
Les données du Département américain du Travail ont montré que l'indice des prix à la production avait bondi plus que prévu en juillet, à 0,9% d'un mois sur l'autre contre seulement 0,2% attendus.
Exprimée en variation annuelle, la hausse des prix producteurs a accéléré de 0,9 point de pourcentage le mois dernier, pour atteindre 3,3% en données brutes.
Ces chiffres supérieurs aux attentes, qui tranchent avec ceux plus modérés des prix à la consommation parus mardi, ravivent la crainte que les pressions inflationnistes se révèlent plus importantes qu'estimé, notamment en raison des surtaxes douanières, ce qui pourrait conduire la Fed à retarder de nouveau son assouplissement monétaire.
Conséquence, les traders ont revu à la baisse leurs anticipations de baisse de taux pour cette année pour ne plus intégrer qu'une probabilité de baisse de taux de 94,5% le 17 septembre, loin des 99,9% qui s'imposaient hier.
Les données en provenance du marché de l'emploi ont également affaibli les paris sur la possibilité d'une baisse des taux de 25 points de base lors de la réunion de rentrée du FOMC.
Le Département du Travail a recensé 224.000 nouvelles inscriptions aux allocations chômage aux Etats-Unis la semaine du 4 août, un chiffre en baisse de 3000 par rapport à la semaine précédente dont le niveau a été révisé à la hausse, de 226.000 à 227.000.
Ces statistiques contrastent avec la récente série de statistiques décevantes, qui tendaient à suggérer que le marché du travail américain commençait à s'essouffler.
Sur le marché obligataire, le rendement des bons du Trésor à dix ans, qui évolue en fonction des prévisions de taux d'intérêt, remonte au-delà de 4,28% après les données, ce qui pourrait exercer une pression sur les valeurs technologiques très sensibles à l'évolution des taux.
Sur le plan des valeurs, Cisco était attendu en baisse de 1,7% à l'ouverture en dépit de résultats trimestriels meilleurs que prévu et de prévisions solides, mais qui laissent entrevoir selon les analystes un ralentissement de la croissance de l'équipementier de réseaux, dont le cours de Bourse s'est apprécié de 19% cette année, contre +10% pour le S&P 500.
