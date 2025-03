Wall Street:les gains s'étoffent avec taux en repli post-FED information fournie par Cercle Finance • 20/03/2025 à 08:18









(CercleFinance.com) - Wall Street a légèrement accru ses gains après la conférence de presse de Jerome Powell, la tendance haussière était déjà solidement établie avant le communiqué de la FED publié à 19H.



Pas de surprise avec le maintien des taux à 4,25/4,50% mais une légère inflexion du discours qui autorise l'espoir d'une 3ème baisse de taux cette année.



Le Dow Jones engrange +0,92%, le S&P500 +1,05%, le Nasdaq-100 prend +1,3%, et le Rusell-2000 surperforme pour une fois avec +1,55% vers 2.081 (rappel : il flirtait avec les 2.000Pts jeudi dernier).



La FED a délivré des commentaires et des projections interprétés comme plus 'dovish' que prévu.



Jerome Powell a rappelé en conférence de presse qu'elle demeurait 'data dependent' et que les dernières données économiques suggèrent que l'économie US s'affaiblit un peu mais que ni récession, ni surchauffe inflationniste ne pointent à l'horizon (donc pas de nécessité de changer son fusil d'épaule).



Mais la FED note que la conjoncture se dégrade un peu tout de même en cette fin de 1er trimestre 2025.



Voici ce que nous dit le communiqué de la FED :

1- réduction des objectifs de croissance du PIB à 1,7% contre 2,1% (-20%)

2- prévisions de chômage en hausse de 4,3% à 4,4% (insignifiant)

3- prévisions d'inflation 'PCE' relevée de 0,2% (de 2,5% à 2,7%) et de 0,3% en données 'core (de 2,5% à 2,8%)



La FED anticipe bel et bien une inflation plus élevée suite à l'impact des 'droits de douane' (impact limité toutefois) et une économie devenant plus faible : le scénario à 2 baisses de taux d'ici fin 2025 reste sur la table mais les 'risques d'affaiblissement économique' feraient pencher vers une 3ème baisse... ce que Wall Street apprécie, ainsi que les marchés obligataires avec des T-Bonds '2035' qui se détendent de -4,6Pts vers 4,2360%, le '2 ans' de -6,3Pts vers 3,977% (ce qui efface la dégradation observée depuis le 13 mars, avec une culmination à 4,10% en intraday ce 19 mars).





