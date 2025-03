Wall Street: les gains de la veille en partie reperdus information fournie par Cercle Finance • 06/03/2025 à 17:20









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York repart à la baisse jeudi après son rebond de la veille, des signaux contradictoires sur le commerce ayant renforcé l'impact négatif des inquiétudes entourant la santé de l'économie.



En fin de matinée, le Dow Jones cède 0,4% à 42.829,5 points, tandis que le Nasdaq Composite lâche plus de 1% à 18.354,8 points, les deux indices effaçant ainsi une bonne partie de leurs gains signés mercredi.



Wall Street continue de souffrir de la confirmation mardi par Donald Trump de l'imposition de droits de douane additionnels sur les biens importés du Mexique, du Canada et de la Chine.



Phénomène particulièrement inquiétant, le regain des tensions commerciales commence déjà à se répercuter sur les indicateurs économiques du pays.



Le déficit commercial des Etats-Unis s'est ainsi creusé pour atteindre un record de 131,4 milliards, contre 98,1 milliards en décembre, selon les statistiques publiées ce matin par la Département du Commerce.



Ces chiffres montrent que les importations ont bondi de 10% sous l'impulsion d'une envolée des importations de métaux, sans doute dans l'anticipation par les entreprises américaines de la mise en oeuvre de droits de douane supplémentaires sur l'acier et l'aluminium.



Pour ajouter à la confusion ambiante, le secrétaire américain au commerce, Howard Lutnick, a déclaré sur la chaîne d'informations financières CNBC que l'importation de biens et services s'inscrivant dans le cadre de l'accord Etats-Unis-Mexique-Canada (USMCA) seraient probablement exempté de nouveaux droits de douane pendant une durée d'un mois.



Signe de la nervosité des investisseurs, l'indice de volatilité VIX du CBOE - aussi dénommé baromètre de la peur - remonte de plus de 5% à 23,2.



Les investisseurs semblent par ailleurs se tenir sur leurs gardes à la veille des chiffres de l'emploi pour le mois de février, qui constitueront le point d'orgue de la semaine.





